Ну и толку? Дадут другую должность Думете, у этого ушлепка ни с того ни сего такая корона выросла? Нет, это уже годами сложившаяся привычка полной безнаказанности в верхушке системы, приведшая к полной безбашенности. На каждый такой случай сейчас должна быть только одна реакция - отправка на год рядовым в штурмовую пехоту на лечение мозгов, а если такого не происходит, то барышням стоит немедленно покинуть страну, оставляя нашу неадекватную элиту без населения, чтобы они как пауки в банке грызлись между собой.
Судебные приставы Пермского края передали в зону СВО автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает пресс-служба ведомства.
На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Nissan Terrano был передал представителям Минобороны РФ.
Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.
Представляю, как эти люди, без всяких законных оснований легко отбирающие у россиян их собственность и пускающие ее на военные нужды, ржут, когда читают идущие третий год дискуссии в Евросоюзе и США о том, как законно передать арестованные там российские капиталы.
У нас по 130-й КУпАП конфискация предусмотрена, а у них нет ничего аналогичного ? Сомнительно.
antey1969 написав:На каждый такой случай сейчас должна быть только одна реакция - отправка на год рядовым в штурмовую пехоту на лечение мозгов, а если такого не происходит, то барышням стоит немедленно покинуть страну, оставляя нашу неадекватную элиту без населения, чтобы они как пауки в банке грызлись между собой.
Что, немки не дают ? И украинки тоже ...
Украинские медсёстры, которые выехали, распознали, шо ты такое и перестали тебе давать в Германии А ты думал, что будет, как в Украине ...
vitaliiangel написав:Hotab где ДРГ? стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
1. ДРГ не может быть с украинским военным образованием ХНУПС? Может дождемся мотивы? Не было ли у хлопаков вербовки? 2. Смотри формулировку.
Hotab написав:По моему ты промазал. Это дрг, имхо.
Заметь, без визгов с пеной у рта , без доказываний«вы что, не понимаете?? Это по-любому ДРГ!! Тут вот смотри, они же не просто ….. , они ….» ну и так на 10 страниц и 3 недели истерик и «аргументов» из 300 тг каналов, включая самого точного генерала свр. .. «вы как дети, думаете что вас будут …» Так было?
tumos
Исходя из содержания блогер описывает конфликт в настоящем.
Да, сейчас. Почему ? 2 года хранил молчание, и тут..