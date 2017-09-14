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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 781578167817781878197820>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:46

  vitaliiangel написав:Hotab где ДРГ?
стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

ДРГ, это Bobua & unicdima ... к ним и пиши
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:50

  vitaliiangel написав:Hotab где ДРГ?
стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Зображення

Тепер питання кому везли ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:53

  Hotab написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
А чого ти дивуєшься, он твій дружбан хизувався, як він ногами двері відкривав та тикав своїм УБД ...

Це теж саме

Ну і відкрите питання. Ситуація квітня 22, але саме сьогодні , через 2 роки, пішов розкрут по всьому інету. Щось трапилось?


Исходя из содержания блогер описывает конфликт в настоящем.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:54

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:Зображення
Ніби то вже звільнили

Ну и толку? Дадут другую должность
Думете, у этого ушлепка ни с того ни сего такая корона выросла? Нет, это уже годами сложившаяся привычка полной безнаказанности в верхушке системы, приведшая к полной безбашенности.
На каждый такой случай сейчас должна быть только одна реакция - отправка на год рядовым в штурмовую пехоту на лечение мозгов, а если такого не происходит, то барышням стоит немедленно покинуть страну, оставляя нашу неадекватную элиту без населения, чтобы они как пауки в банке грызлись между собой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:59

  vitaliiangel написав:
Судебные приставы Пермского края передали в зону СВО автомобиль, который был изъят за нетрезвую езду, сообщает пресс-служба ведомства.

На пьяном вождении попался житель Кунгура, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Nissan Terrano был передал представителям Минобороны РФ.

Это третий конфискованный за езду в нетрезвом состоянии автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура в зону СВО.

Представляю, как эти люди, без всяких законных оснований легко отбирающие у россиян их собственность и пускающие ее на военные нужды, ржут, когда читают идущие третий год дискуссии в Евросоюзе и США о том, как законно передать арестованные там российские капиталы.

У нас по 130-й КУпАП конфискация предусмотрена, а у них нет ничего аналогичного ? Сомнительно.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:01

  antey1969 написав:На каждый такой случай сейчас должна быть только одна реакция - отправка на год рядовым в штурмовую пехоту на лечение мозгов, а если такого не происходит, то барышням стоит немедленно покинуть страну, оставляя нашу неадекватную элиту без населения, чтобы они как пауки в банке грызлись между собой.


Что, немки не дают ?
И украинки тоже ...

Украинские медсёстры, которые выехали, распознали, шо ты такое и перестали тебе давать в Германии
А ты думал, что будет, как в Украине ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:02

  vitaliiangel написав:Hotab где ДРГ?
стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.


1. ДРГ не может быть с украинским военным образованием ХНУПС? Может дождемся мотивы? Не было ли у хлопаков вербовки?
2. Смотри формулировку.
  Hotab написав:По моему ты промазал. Это дрг, имхо.


Заметь, без визгов с пеной у рта , без доказываний«вы что, не понимаете?? Это по-любому ДРГ!! Тут вот смотри, они же не просто ….. , они ….» ну и так на 10 страниц и 3 недели истерик и «аргументов» из 300 тг каналов, включая самого точного генерала свр. .. «вы как дети, думаете что вас будут …»
Так было?


tumos
Исходя из содержания блогер описывает конфликт в настоящем.


Да, именно сейчас. Почему ? 2 года хранил молчание, и тут..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:08

  Hotab написав:Заметь, без визгов с пеной у рта , без доказываний«вы что, не понимаете??
причём тут пена и визги? или ты себе ставишь в заслугу что другие обкакались, а ты только пукнул. :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:10

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Заметь, без визгов с пеной у рта , без доказываний«вы что, не понимаете??
причём тут пена и визги? или ты себе ставишь в заслугу что другие обкакались, а ты только пукнул. :D

Я показываю низость человека типа тебя, который находит радость просто в том, что я что-то предположил и возможно не угадал. )))
При этом ирпенский хлопак упорно уже второй год доказывает , что помощь сша до лета 23, и тут вчера такая свинья под нос)
Ты видел от меня танец на твоих костях? Правильно. Потому что он будет позже :lol:
причём тут пена и визги?


У тебя это присутствует практически всегда.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 19:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:12

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:Зображення
Ніби то вже звільнили

Ну и толку? Дадут другую должность
Думете, у этого ушлепка ни с того ни сего такая корона выросла? Нет, это уже годами сложившаяся привычка полной безнаказанности в верхушке системы, приведшая к полной безбашенности.
На каждый такой случай сейчас должна быть только одна реакция - отправка на год рядовым в штурмовую пехоту на лечение мозгов, а если такого не происходит, то барышням стоит немедленно покинуть страну, оставляя нашу неадекватную элиту без населения, чтобы они как пауки в банке грызлись между собой.

Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ?
Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.
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