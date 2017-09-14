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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78167817781878197820>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:12

vitaliiangel
Виталина, то что там с "помощью до конца 2023 года" американцев

Ничего не жмёт ? Или будешь истерить и хамить, как обычно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14

  tumos написав:Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ?
Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.

Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол :)
Востаннє редагувалось stm в Нед 21 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14

  tumos написав: Утечка информации на сотрудника.

ще більше цифрореєстрів більше дижиталізації, і тоді не буде витічок
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:15

  Hotab написав:У тебя это присутствует практически всегда.
ты не понимаешь эмоции человека с другой стороны экрана. Я несколько раз тебя на этом ловил.
  Hotab написав:Я показываю низость человека типа тебя,
то есть ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года" и низостью это не было, а я чуть чуть тебя пнул что ребята как бы не дрг и сразу низость. Мне просто смешно, как здоровый мужик может быть таким непоследовательным и несамокритичным. Про летчика даже говорить не хочу)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:16

vitaliiangel
ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года"


Не жалуйся, тебя еще не пинали. Потому что подписи еще нет. :lol:

Я несколько раз тебя на этом ловил.

Ловил ты ртом воздух, когда смотрел в ирпенятнике порно с обезьянами, рыбак))
От того, что ты не признаешь свою истеричность, еще не значит что ты ловил на непонимании твоих эмоций))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:18

  Hotab написав:vitaliiangel
ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года"


Не жалуйся, тебя еще не пинали. Потому что подписи еще нет. :lol:

думай 2 раза, а потом пиши. чтобы не было вот такого
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D

ты банальное трепло даже за свои слова не отвечаешь. Сказал что пукнул. Типа это не ты, ага.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:20

vitaliiangel
думай 2 раза, а потом пиши. чтобы не было вот такого


Какая связь с диалогом? :D

Сказал что пукнул


Это когда ты загнал в ЧС (о чем демонстративно заявил на форуме ) едва не каждого второго кто тебя довел до истерики, но продолжал читать?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:21

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Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 21 кві, 2024 19:26, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:24

  stm написав:
  tumos написав:Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ?
Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.

Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол :)

а це реальна проблема, що журналісти
а) можуть так легко дізнатися
б) не вистачає клепки, що це не публічна інфо
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:25

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Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 кві, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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