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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:12
vitaliiangel
Виталина, то что там с "помощью до конца 2023 года" американцев
Ничего не жмёт ? Или будешь истерить и хамить, как обычно
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pesikot
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14
tumos написав:
Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ?
Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.
Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол
Востаннє редагувалось stm
в Нед 21 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:14
tumos написав:
Утечка информации на сотрудника.
ще більше цифрореєстрів більше дижиталізації, і тоді не буде витічок
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flyman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:15
Hotab написав:
У тебя это присутствует практически всегда.
ты не понимаешь эмоции человека с другой стороны экрана. Я несколько раз тебя на этом ловил.
Hotab написав:
Я показываю низость человека типа тебя,
то есть ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года" и низостью это не было, а я чуть чуть тебя пнул что ребята как бы не дрг и сразу низость. Мне просто смешно, как здоровый мужик может быть таким непоследовательным и несамокритичным. Про летчика даже говорить не хочу)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:16
vitaliiangel
ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года"
Не жалуйся, тебя еще не пинали. Потому что подписи еще нет.
Я несколько раз тебя на этом ловил.
Ловил ты ртом воздух, когда смотрел в ирпенятнике порно с обезьянами, рыбак))
От того, что ты не признаешь свою истеричность, еще не значит что ты ловил на непонимании твоих эмоций))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:18
Hotab написав:vitaliiangel
ты год меня пинал прогнозом "помощь до конца года"
Не жалуйся, тебя еще не пинали. Потому что подписи еще нет.
думай 2 раза, а потом пиши. чтобы не было вот такого
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення.
ты банальное трепло даже за свои слова не отвечаешь. Сказал что пукнул. Типа это не ты, ага.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:20
vitaliiangel
думай 2 раза, а потом пиши. чтобы не было вот такого
Какая связь с диалогом?
Сказал что пукнул
Это когда ты загнал в ЧС (о чем демонстративно заявил на форуме ) едва не каждого второго кто тебя довел до истерики, но продолжал читать?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 кві, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:21
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Нед 21 кві, 2024 19:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:24
stm написав: tumos написав:
Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ?
Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.
Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол
а це реальна проблема, що журналісти
а) можуть так легко дізнатися
б) не вистачає клепки, що це не публічна інфо
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:25
Востаннє редагувалось flyman
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