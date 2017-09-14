tumos написав:Эта история имеет еще одну грань. Окуда Шкиль узнал о ФИО и должность посетителя ? Посетитель вроде свое удостоверение не показывал, в заведении был в первый раз. Вывод делаю из контекста заметки. Если Шкиль написал жалобу в Нацпол, там провели служебное расследование - это одно. Но есть другой вариант. Через неформальные контакты по машине посетителя вычислили сотрудника. И хотя как здесь пишут, что он свин, это не меняет суть дела. Утечка информации на сотрудника.
Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол
а це реальна проблема, що журналісти а) можуть так легко дізнатися б) не вистачає клепки, що це не публічна інфо
Это американская модель. Журналисты могут легко не только в Украине. Но, если посмотрите Бигусы не называли, хотя знали, все должности и ФИО 40 человек
vitaliiangel написав:Hotab где ДРГ? стрілок, Васілаке Віталій Валерійович, навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Таких потрібно відправляти в штраф роти там і постріляють.
Чоловіків, які напали на патрульних у Вінницькій області, внаслідок чого один поліцейський загинув, а другий був поранений, затримали в Одеській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. "Нападників на поліцейських затримали в Одеській області – їм загрожує довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні на його сторінці у фейсубку. Підозрювані переховувались на території Одеської області. Їх затримали співробітники спецпідрозділу КОРД. Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг вистрілити та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюють, повідомляє поліція. Речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону розповіла, що нападники переховувалися у закинутій будівлі й мали наміри виїхати за кордон. Причиною нападу начебто було те, що чоловіки перевозили бойові гранати.
А де всі ті бетони та інші любителі ватних телеграм каналів, які волали що поліцейські відкрили вогонь на упередження ?
stm написав:Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол
а це реальна проблема, що журналісти а) можуть так легко дізнатися б) не вистачає клепки, що це не публічна інфо
Это американская модель. Журналисты могут легко не только в Украине. Но, если посмотрите Бигусы не называли, хотя знали, все должности и ФИО 40 человек
в нас було якесь розслідування - чи то про Баканова, чи про когось з ГУР - де мешкає, на чому їздить на роботу - й все це опублікували.
гадаю в США за таке мали б розмови з ФБР, не знаю з якими наслідками.
ще й фото можуть опублікувати - якраз для ворога ну зовсім не цікава інфо - фото та особиста інфо про людей з "наружки". ви гадаєте всі в Бігусі прям патріоти, нікого не купиш? отих, що щось там нюхали думаю можуть завербувати.
vitaliiangel написав:Hotab слушай анекдот Занзибар сидят две горилы на дереве. одна другой говорит -поїхали додому в Україну -не поїду, я поiзносився
вот видос к нему
Есть лучше озвучка:
- витос, слышь , там помощь сша проголосовали - отстань - так ты говорил «до лета 23» - до конца года - так уже весна 24 - так она холодная - но апрель 24- это не конец 23 года! - зато не дрг под Винницей - а генерал свр что? Путин умер? - ну умрет скоро - а война максимум «до выборов»? - отстань - ладно, не плачь - я не плачу, то дождь.. - почему ты вечно пишешь куйню в инете? - на улицу выбросили меня щенком и вырос я волком! - ото из-за нереализованного детского психолога так??