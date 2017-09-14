делаю людям приятный выходной
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46
Долярчик без роботи скоро залишиться на Цезар його точно не посадять. І чешські мільйон снарядів може вистачити на кілька років.
Кацапи хвалять Цезарі.
З початку проведення операції докорінно змінилася і специфіка застосування артилерії. Почали стріляти у сто, якщо не в тисячу разів менше. Для літа 2022 року витрата однієї рушниці на день до 50 пострілів була абсолютною нормою. Роботи проводилися на ділянках з низьким коефіцієнтом застосування БПЛА. З однією метою вони могли відпрацьовувати кілька сотень ударів, щоб досягти одного чи двох чітких влучень. Гармати часто розташовувалися групами (до дивізіону - 12 гармат) і вели вогонь залпами. Зараз все це просто неможливо через активність дронів з обох сторін. Розрахунки буксируваних знарядь на стаціонарних позиціях перетворені в смертників. Стрільба ведеться 3-4 снарядами, після чого розрахунок йде в бліндажі і чекає відповіді. Практично за таким же принципом працюють самохідні гармати. Для САУ особливою проблемою стали FPV дрони, які літають далеко і довго. Замаскувати його квадратну блядь просто неможливо. Кучність стрільби зросла в десятки разів. Вистрілити більше снарядів у порожнечу Ви не можете - вони просто закінчилися. Робота майже завжди виконується з коригуванням БПЛА.
Якщо говорити про ворожу артилерію, то найстрашніша їхня зброя — Цезар. Застосовується для ураження особливо важливих цілей і для ведення контрбатарейної боротьби з нашими гарматами. Дальність стрільби штатним снарядом понад 40 кілометрів робить цю зброю недоступною для вогню у відповідь з наших радянських гармат У нас таких показників немає, і навіть далекобійні снаряди летять до 32 кілометрів максимум. позиція, навіть якщо вона вже відкрита. Розгортання за 60 секунд. Згортається на 40. Система управляння вогнем автоматизовано, що забезпечує точність відходів вогню. Загалом, це зброя просто з іншого століття порівняно з більшістю гармат, які ми маємо. Ворог має їх небагато, тому береже. Вбивають їх переважно ланцетами або ОТРК. Вони не пошкодують про таку штуку нічого. Це життя російських артилеристів Французькі гаубиці забрали їх багато.
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:47
Гра в демократію з журнашлюхами під час війни це дуже погана ідея і вона вже привела до багатьох серйозних проблем.
Розвідка противника більшу частину інформації бере з відкритих джерел, правильно ти кажеш, ці гниди засвітили багато оперативників.
Проблема мобілізації виникла багато в чому через журнашлюх.
Постійна брехлива дискредитація керівництва держави і ЗСУ від всякої наволочі типу бутусова зовсім не додає єдності.
В історії ми вже маємо приклади, коли через таку "демократію" програвали війни.
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:50
Ukrainian
Ті хто мають досвід на радянській арті - це перші кандидати на перенавчання на західну. Але ж 8 класів, відсутність мови. То в штурмовики.
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:50
Нет, ФБР не может арестовать журналиста который показал несоответствие доходов и расходов публичного лица. Это как раз и США и ЕС. Там как раз налоговые и внутренние расследователи типа НАБУ придут за публичным деятелем.
В США особенно преступление. Там прям очень не любят когда не платят налоги из плюсов, до которых мы ещё не доросли, там публичный и не очень деятель оплатит по суду налоги. Обычно это сделка со следствием что бы глубже не копали. Публичное лицо более никогда не сможет занимать гос.должность, если таковая имелась.
Додано: Нед 21 кві, 2024 19:54
доходи/витрати - не підстава.
а де сам мешкає та де мешкає родина - за це аж бігом нахлобучать. й за особисту інфо працівників правоохоронних структур - теж.
Додано: Нед 21 кві, 2024 20:07
У меня ведь может быть свое мнение не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...
Додано: Нед 21 кві, 2024 20:30
сперечаємось до останнього?
я вже казав - в когось є думка, що Земля пласка. й я не вважаю за потрібну на таку думку зважати
які фото? якщо там зараз інші власники, то може й пофотографують. а якщо ті самі - які фото, це вторгнення на приватну територію.
все набагато простіше - за порноактрису його судять за спробу підкупу. за податки - за спробу щахрайства.
й якщо пам'ятаєте справу Біла, який грав з Монікою в слоніка, то імпічмент йому інкримінували не за те, що він їй блузку забруднив, а за брехню під присягою.
Додано: Нед 21 кві, 2024 20:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
МДА ..... Високоморальний вечір .
Гарной і спокійної ночи .
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