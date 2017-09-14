Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46

Долярчик без роботи скоро залишиться на Цезар його точно не посадять. І чешські мільйон снарядів може вистачити на кілька років.

Кацапи хвалять Цезарі.

З початку проведення операції докорінно змінилася і специфіка застосування артилерії. Почали стріляти у сто, якщо не в тисячу разів менше. Для літа 2022 року витрата однієї рушниці на день до 50 пострілів була абсолютною нормою. Роботи проводилися на ділянках з низьким коефіцієнтом застосування БПЛА. З однією метою вони могли відпрацьовувати кілька сотень ударів, щоб досягти одного чи двох чітких влучень. Гармати часто розташовувалися групами (до дивізіону - 12 гармат) і вели вогонь залпами. Зараз все це просто неможливо через активність дронів з обох сторін. Розрахунки буксируваних знарядь на стаціонарних позиціях перетворені в смертників. Стрільба ведеться 3-4 снарядами, після чого розрахунок йде в бліндажі і чекає відповіді. Практично за таким же принципом працюють самохідні гармати. Для САУ особливою проблемою стали FPV дрони, які літають далеко і довго. Замаскувати його квадратну блядь просто неможливо. Кучність стрільби зросла в десятки разів. Вистрілити більше снарядів у порожнечу Ви не можете - вони просто закінчилися. Робота майже завжди виконується з коригуванням БПЛА.



Якщо говорити про ворожу артилерію, то найстрашніша їхня зброя — Цезар. Застосовується для ураження особливо важливих цілей і для ведення контрбатарейної боротьби з нашими гарматами. Дальність стрільби штатним снарядом понад 40 кілометрів робить цю зброю недоступною для вогню у відповідь з наших радянських гармат У нас таких показників немає, і навіть далекобійні снаряди летять до 32 кілометрів максимум. позиція, навіть якщо вона вже відкрита. Розгортання за 60 секунд. Згортається на 40. Система управляння вогнем автоматизовано, що забезпечує точність відходів вогню. Загалом, це зброя просто з іншого століття порівняно з більшістю гармат, які ми маємо. Ворог має їх небагато, тому береже. Вбивають їх переважно ланцетами або ОТРК. Вони не пошкодують про таку штуку нічого. Це життя російських артилеристів Французькі гаубиці забрали їх багато.