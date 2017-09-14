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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78187819782078217822>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46

  Бетон написав:Офигеть у вас весело. Обезьяны. Придётся перечитать предысторию

делаю людям приятный выходной :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:46

Долярчик без роботи скоро залишиться на Цезар його точно не посадять. І чешські мільйон снарядів може вистачити на кілька років.
Кацапи хвалять Цезарі.
З початку проведення операції докорінно змінилася і специфіка застосування артилерії. Почали стріляти у сто, якщо не в тисячу разів менше. Для літа 2022 року витрата однієї рушниці на день до 50 пострілів була абсолютною нормою. Роботи проводилися на ділянках з низьким коефіцієнтом застосування БПЛА. З однією метою вони могли відпрацьовувати кілька сотень ударів, щоб досягти одного чи двох чітких влучень. Гармати часто розташовувалися групами (до дивізіону - 12 гармат) і вели вогонь залпами. Зараз все це просто неможливо через активність дронів з обох сторін. Розрахунки буксируваних знарядь на стаціонарних позиціях перетворені в смертників. Стрільба ведеться 3-4 снарядами, після чого розрахунок йде в бліндажі і чекає відповіді. Практично за таким же принципом працюють самохідні гармати. Для САУ особливою проблемою стали FPV дрони, які літають далеко і довго. Замаскувати його квадратну блядь просто неможливо. Кучність стрільби зросла в десятки разів. Вистрілити більше снарядів у порожнечу Ви не можете - вони просто закінчилися. Робота майже завжди виконується з коригуванням БПЛА.

Якщо говорити про ворожу артилерію, то найстрашніша їхня зброя — Цезар. Застосовується для ураження особливо важливих цілей і для ведення контрбатарейної боротьби з нашими гарматами. Дальність стрільби штатним снарядом понад 40 кілометрів робить цю зброю недоступною для вогню у відповідь з наших радянських гармат У нас таких показників немає, і навіть далекобійні снаряди летять до 32 кілометрів максимум. позиція, навіть якщо вона вже відкрита. Розгортання за 60 секунд. Згортається на 40. Система управляння вогнем автоматизовано, що забезпечує точність відходів вогню. Загалом, це зброя просто з іншого століття порівняно з більшістю гармат, які ми маємо. Ворог має їх небагато, тому береже. Вбивають їх переважно ланцетами або ОТРК. Вони не пошкодують про таку штуку нічого. Це життя російських артилеристів Французькі гаубиці забрали їх багато.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:47

  Shaman написав:гадаю в США за таке мали б розмови з ФБР, не знаю з якими наслідками.

ще й фото можуть опублікувати - якраз для ворога ну зовсім не цікава інфо - фото та особиста інфо про людей з "наружки". ви гадаєте всі в Бігусі прям патріоти, нікого не купиш? отих, що щось там нюхали думаю можуть завербувати. :)

Гра в демократію з журнашлюхами під час війни це дуже погана ідея і вона вже привела до багатьох серйозних проблем.
Розвідка противника більшу частину інформації бере з відкритих джерел, правильно ти кажеш, ці гниди засвітили багато оперативників.
Проблема мобілізації виникла багато в чому через журнашлюх.
Постійна брехлива дискредитація керівництва держави і ЗСУ від всякої наволочі типу бутусова зовсім не додає єдності.
В історії ми вже маємо приклади, коли через таку "демократію" програвали війни.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:50

Ukrainian
Долярчик без роботи скоро залишиться на Цезар його точно не посадять


Ті хто мають досвід на радянській арті - це перші кандидати на перенавчання на західну. Але ж 8 класів, відсутність мови. То в штурмовики.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:50

  Shaman написав:в нас було якесь розслідування - чи то про Баканова, чи про когось з ГУР - де мешкає, на чому їздить на роботу - й все це опублікували.

гадаю в США за таке мали б розмови з ФБР, не знаю з якими наслідками.

ще й фото можуть опублікувати - якраз для ворога ну зовсім не цікава інфо - фото та особиста інфо про людей з "наружки". ви гадаєте всі в Бігусі прям патріоти, нікого не купиш? отих, що щось там нюхали думаю можуть завербувати. :)

Нет, ФБР не может арестовать журналиста который показал несоответствие доходов и расходов публичного лица. Это как раз и США и ЕС. Там как раз налоговые и внутренние расследователи типа НАБУ придут за публичным деятелем.
В США особенно преступление. Там прям очень не любят когда не платят налоги :) из плюсов, до которых мы ещё не доросли, там публичный и не очень деятель оплатит по суду налоги. Обычно это сделка со следствием что бы глубже не копали. Публичное лицо более никогда не сможет занимать гос.должность, если таковая имелась.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:54

  stm написав:
  Shaman написав:в нас було якесь розслідування - чи то про Баканова, чи про когось з ГУР - де мешкає, на чому їздить на роботу - й все це опублікували.

гадаю в США за таке мали б розмови з ФБР, не знаю з якими наслідками.

ще й фото можуть опублікувати - якраз для ворога ну зовсім не цікава інфо - фото та особиста інфо про людей з "наружки". ви гадаєте всі в Бігусі прям патріоти, нікого не купиш? отих, що щось там нюхали думаю можуть завербувати. :)

Нет, ФБР не может арестовать журналиста который показал несоответствие доходов и расходов публичного лица. Это как раз и США и ЕС. Там как раз налоговые и внутренние расследователи типа НАБУ придут за публичным деятелем.

доходи/витрати - не підстава.

а де сам мешкає та де мешкає родина - за це аж бігом нахлобучать. й за особисту інфо працівників правоохоронних структур - теж.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:07

  Shaman написав:
доходи/витрати - не підстава.

а де сам мешкає та де мешкає родина - за це аж бігом нахлобучать. й за особисту інфо працівників правоохоронних структур - теж.

У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:30

  stm написав:
  Shaman написав:доходи/витрати - не підстава.

а де сам мешкає та де мешкає родина - за це аж бігом нахлобучать. й за особисту інфо працівників правоохоронних структур - теж.

У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

сперечаємось до останнього? :D

я вже казав - в когось є думка, що Земля пласка. й я не вважаю за потрібну на таку думку зважати ;)

які фото? якщо там зараз інші власники, то може й пофотографують. а якщо ті самі - які фото, це вторгнення на приватну територію.

все набагато простіше - за порноактрису його судять за спробу підкупу. за податки - за спробу щахрайства.

й якщо пам'ятаєте справу Біла, який грав з Монікою в слоніка, то імпічмент йому інкримінували не за те, що він їй блузку забруднив, а за брехню під присягою. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

МДА ..... Високоморальний вечір .

Гарной і спокійної ночи .
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:38

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vitaliiangel
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