Додано: Нед 21 кві, 2024 21:24

Shaman написав: але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш потрібен логопед



я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.



й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.



один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєшпотрібен логопедя теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента

Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень"Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере.