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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7819782078217822>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:52

  stm написав:У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі.
Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:03

  unicdima написав:
  stm написав:У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі.
Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.

Димон, разрешаю и тебе и Шаману считать по-своему. В отличии от единственно верного мнения Шамана, я допускаю другим людям их ошибочное на мой взгляд мнение :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:11

  vitaliiangel написав:. Сказал . Типа это не ты, ага.



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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:11

  stm написав:
  unicdima написав:
  stm написав:У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі.
Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.

Димон, разрешаю и тебе и Шаману считать по-своему. В отличии от единственно верного мнения Шамана, я допускаю другим людям их ошибочное на мой взгляд мнение :)

але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш :lol: потрібен логопед :D

я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.

й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.

один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:24

  Shaman написав:але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш :lol: потрібен логопед :D

я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.

й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.

один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента 8)

Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень" :) Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.
Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:24

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

шо, опять? (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:40

  Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

шо, опять? (с)

Ви вже не бажаєте з Максимом Зарецьким місцями помінятись?
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:53

  unicdima написав:
  stm написав:У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі.
Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.

Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, — ОДА
За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк відвідував стратегічний об'єкт у Львівській області та публікував у соцмережах знімок із полігону.
Мова про таких от "журналістів"?
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:54

Трамп был вынужден поменять свое решение с негативного на положительное по отношению к пакету помощи Украине из-за абсолютно безумного со всех точек зрения уголовного дела за финансирование терроризма, которое было возбуждено в России после теракта в «Крокусе» в отношении высших конгрессменов США.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:57

  stm написав:
  Shaman написав:але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш. потрібен логопед

я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.

й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.

один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента

Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень" :) Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.
Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере.

про логопеда є анекдот :D

жінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводу :oops:

може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.

тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).

й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите. ;)

а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?

й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм 8)
Shaman
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