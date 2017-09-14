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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7819782078217822
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:02

  Shaman написав:про логопеда є анекдот :D

жінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводу :oops:

може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.

тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).

й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите. ;)

а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?

й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм 8)

Рука-обличчя.. Ще один унилий тошнотик.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:07

fler
Шаман у нас шерифом себе нещодавно проголосив . Визначав хто правий, хто ні. Захищав Успіха, поки той йому прямо на голову не нагадив своєю поведінкою тут.
Постійно на всіх гілках влаштовує сутички і перепалки, проте помічає це за всіма, але не собою. Каже «це другоє, у мене аргументовано, а у вас як попало»
:mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:07

  Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

шо, опять? (с)

один із варіантів аналізу підводних течій, переговорів в констексті допомоги
flyman
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