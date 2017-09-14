Shaman написав:

про логопеда є анекдотжінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводуможе ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите.а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм