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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 кві, 2024 21:57
stm написав: Shaman написав:
але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш. потрібен логопед
я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.
й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.
один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента
Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень"
Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.
Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере.
про логопеда є анекдот
жінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводу
може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.
тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).
й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите.
а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?
й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм
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Shaman
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:02
Shaman написав:
про логопеда є анекдот
жінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводу
може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.
тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).
й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите.
а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?
й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм
Рука-обличчя.. Ще один унилий тошнотик.
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fler
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:07
fler
Шаман у нас шерифом себе нещодавно проголосив . Визначав хто правий, хто ні. Захищав Успіха, поки той йому прямо на голову не нагадив своєю поведінкою тут.
Постійно на всіх гілках влаштовує сутички і перепалки, проте помічає це за всіма, але не собою. Каже «це другоє, у мене аргументовано, а у вас як попало»
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:07
Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.
шо, опять? (с)
один із варіантів аналізу підводних течій, переговорів (які заборонені указом) в констексті #допомогадоліта
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 21 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:12
Hotab написав:fler
Шаман у нас шерифом себе нещодавно проголосив . Визначав хто правий, хто ні. Захищав Успіха, поки той йому прямо на голову не нагадив своєю поведінкою тут.
Постійно на всіх гілках влаштовує сутички і перепалки, проте помічає це за всіма, але не собою. Каже «це другоє, у мене аргументовано, а у вас як попало»
Шаман чуть ли не единственный (здесь) кто ищет справедливость (в своём понимании) при этом грубо не нарушает моральных норм. Его можно любить или не любить, но уважения он заслуживает. Кроме того шаман - белая ворона, ни с кем не дружит, поэтому создаётся ложное ощущение, что он со всеми в контрах. Роль судьи или полицейского ему бы подошла, жаль нет таких ролей на форуме, было бы информативнее медалек.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 21 кві, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:16
Hotab написав:fler
Шаман у нас шерифом себе нещодавно проголосив . Визначав хто правий, хто ні. Захищав Успіха, поки той йому прямо на голову не нагадив своєю поведінкою тут.
Є таке, але Шаман хоч по темі пише, а не як деякі лише флуд. Іноді я з ним навіть погоджуюсь, а буває і сперечаюся. Проте цей пост мене вразив саме унилістю і дотошністю))
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:18
vitaliiangel написав: Hotab написав:fler
Шаман у нас шерифом себе нещодавно проголосив . Визначав хто правий, хто ні. Захищав Успіха, поки той йому прямо на голову не нагадив своєю поведінкою тут.
Постійно на всіх гілках влаштовує сутички і перепалки, проте помічає це за всіма, але не собою. Каже «це другоє, у мене аргументовано, а у вас як попало»
Шаман чуть ли не единственный (здесь) кто ищет справедливость (в своём понимании) при этом не нарушает моральных норм. Его можно любить или не любить, но уважения он заслуживает. Кроме того шаман - белая ворона, ни с кем не дружит, поэтому создаётся ложное ощущение, что он со всеми в контрах. Роль судьи или полицейского ему бы подошла, жаль нет таких ролей на форуме, было бы информативнее медалек.
у багатьох "контра" в голові, що на форумі тут їх "кревні вороги" іх тре "як не побороти то змусити"
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:22
flyman написав:
у багатьох "контра" в голові, що на форумі тут їх "кревні вороги" іх тре "як не побороти то змусити"
я встречал игромана играющего по сети в майнкрафт, иногда по 16 часов в день. Он не помнил половины имен и фамилий одноклассников, зато тех с кем (или против кого) играл знал как свои 5 пальцев. Новая реальность. А шо вы хотели?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:23
Shaman написав:
може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.
Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?
Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:30
vitaliiangel написав:
]но уважения он заслуживает. .
vitaliiangel написав:
. И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать..
Дальше надо?
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