Додано: Нед 21 кві, 2024 21:57

stm написав: Shaman написав: але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш. потрібен логопед



я теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.



й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.



один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента але визнати свою неправоту ти собі не дозволяєш. потрібен логопедя теж дозволяє людям мати свою думку, якщо не помітили. окрім двох випадків - коли людина каже, що 2 х 2 - це як подивитись. й якщо скільки паралельних прямих через точку можна провести, ще можна обговорювати, то таблицю множення - ні.й друге, коли людина доводить, що саме її думка вірна, а інші хибні, в питаннях, у яких можливі варіанти. але як відрізнити людину яка знає, від тієї яка здається, що знає - оце завдання з *.один з маркерів - коли починають на мене віщати ярлики, типу вас. я зазвичай намагаюсь аргументувати свою позицію, а не починаю обговорювати особистість опонента

Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень" Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.

Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере. Логопед и неправота несвязанные вещи. Шаман, я не первый раз наблюдаю что единственно правильное мнение только у Вас. Это похвально. Люди с высоким самомнением меня не беспокоят. Особенно умиляет что цитирую но не дословно от мужчины "иногда женщина может получить в морду. Это шутка, но не очень"Вы очень правильный сексист, не переживайте, к интеллекту у меня вопросов нет.Всё прекрасно знают адрес виллы Трампа и где пил пиво Джонсонюк во время ковида и никто за эти личные данные не пострадал. А вот первые лица за личные данные находятся под следствием или ушли в отставку после разглашения. Ещё раз, несоответствие доходов/расходов и совершение каких-либо незаконных действий ведёт не к самым приятным разбирательствам личного характера, этим смакуют все СМИ запада и никто не садится в тюрьму за разглашение личных данных, вплоть до частей тела в интимном характере.

про логопеда є анекдотжінка може отримати в обличчя - це лише констатація факту, що таке неодноразово бувало, що коли жінка дозволяє собі послати когось нах, то хтось дозволяє собі дати в табло. саме в контексті цього й було сказано. в моєму колі спілкування такого немає, але як ви кажете - є різні думки з цього приводуможе ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. єдине, що може трохи різкувато виступаю через ідеї про срср або рашу - але вважаю, що під час війни ці суперечки недоречні. й навіть про УПА не буду надто наполягати, хоча особисту думку з цього приводу маю чітку.тому ще раз, я спокійно відношусь до різних думок, але коли людина це робить аргументовано. а ви аргументовано дуже не любите все якись алюзії та гіперболи. типу такий стиль звільняє від чітких аргументів (помилкова думка).й ще, якщо хтось щось пише некоректне, я не захищаю цю людину через те, що це мій приятель. а ви це теж робите.а з приводу суперечку - що, хто , де, коли робив - до публічних осіб інші правила - але головне тут - минулий час. де людина мешкає, де вчаться діти - за розголошення цієї інфо отримаєш по шапці, я в цьому певен. особливо це стосується працівників правоохоронних органів. й в нас, коли йде війна. прикладу Кузьмінова недостатньо?й так, повищений рівень несприйняття тупості. майже інтелектуальний фашизм