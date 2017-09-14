В Сувальському коридорі розгортаються війська Литви та Польщі у рамках навчань та захисту території з метою зміцнення оборони Сувальського коридору в разі потенційної агресії Росії. В цих діях беруть участь 1,5 тисячі солдатів та офіцерів збройних сил та 200 одиниць техніки.В навчаннях також беруть участь військова поліція, військово-медична служба, ППО та інженерні батальйони. Зі США до навчань також приєднаються військові союзників Литви. Навчання проводяться за підтримки повітряних сил союзників, що здійснюють патрулювання на Балтійському регіоні. Калінінградська область, де розташовано місто Калінінград (Кенігсберг), відповідно до Потсдамського договору 1996 року мала бути відступлена СРСР. Однак СРСР та Росія не виконали цю обіцянку. (А шо так можна було?) https://inkorr.com/u-suvalskij-koridor- ... cii-223004
vitaliiangel написав:]но уважения он заслуживает. .
vitaliiangel написав:. И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать..
Дальше надо?
давай. я от своих слов не отказываюсь. Вы затравили ИА его неправильным прогнозом ( в т.ч. и Шаман). И какую хотели реакцию?
Помнишь офицера из учебки "мамочка"? Он же тебя победил. Ты его вспоминаешь, потому что на вашем фоне он был чем то большим. Хоть вас это и смешило. Дикарей бы наверное тоже рассмешил айфон - разноцветный экран, шото пиликает....
Интересно тебя кто то вспоминает не злым тихим, как ты вспомнил "мамочку". Я ни разу не видев его в глаза заочно его уважаю, благодаря тебе. Такие парадоксы бывают.
("уважаю" не означает что всегда с уважаемым согласен)
Ты его вспоминаешь, потому что на вашем фоне он был чем то большим
Ты же несостоявшийся децкий психолог. Запоминают как великих, так очень глупых, так и очень ничтожных. Просто выбивающиеся из общей массы. Я помню одного доходягу-курсанта. (он мне тебя напоминает, кстати) Его «запускали». То есть брали 4 человека и запускали вперед метров на 5-10 по казарме. Куда приземлится, и ладно. Он иногда на быльце кровати приземлялся, и вроде сломал ребро. Списали. И даже вроде никто не ответил. Я его тоже великого помню из уважения ? Он всех победил?
Что касается ИА.. Можно всегда сказать, что плохие все вокруг. Затравили ягненка. Но ВСЕ не могут быть плохие. Мы не зона, тут не отбросы сидят где травят хороших. Почему одних травят, а других нет? Почему одних защитников уважают, а одного травят и он грызется со всеми? Может дело именно в тех, кого травят?
затравили ИА его неправильным прогнозом
Абсолютно не за это)) Важно как и в какой форме чел аргументировал. Сколько несогласных вокруг людей оскорбил параллельно. Если он всем нагадил на голову , аргументируя, то конечно все потирали руки ему напихать, если не сбудется. Как и тебе за твои прогнозы. Именно по этой же причине!))
Обрати внимание, многие что-то пробуют угадывать. Большинство не попадают, но нет травли. Почему? Чел не требовал признать свою правоту ДО! Он сказал, и спокойно ждет. Угадал - красава. Все удивились , похвалили. Не угадал - тишина. А тут не так вышло. Почему? Ты уже понял, надеюсь.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab ты пытаешься нивелировать общечеловеческие ценности. В частности ценность человека. Это говорит о твоей глубокой травме, кто то нивелировал когда то тебя и ты решил что все вокруг такие. Живи с этим, если хочешь, пока не затошнит. И ни деньги ни квартиры уже не помогут. Без общечеловеческих ценностей человек и его жизнь становятся гавном.
Hotab ты пытаешься нивелировать общечеловеческие ценности
Какие?)) А может ты просто недомужчина, которого тоже травили всю жизнь более сильные, и потому ты всегда на стороне затравленных?) У меня есть сострадания к тем, кто его заслуживает. Кстати «запускаемый» точно его заслуживает и мне его жаль. Но «мамочка» - нет. Не место в армии командовать слюнтяям. Если не твое - иди в библиотеку работать . Куртки в гардеробе принимай. Много разной работы. Но если ты пришел офицером в мужской коллектив (а по сути к тем, кто мужиками только становится ) - имей яйца.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Hotab ты пытаешься нивелировать общечеловеческие ценности. В частности ценность человека. Это говорит о твоей глубокой травме, кто то нивелировал когда то тебя и ты решил что все вокруг такие. Живи с этим, если хочешь, пока не затошнит. И ни деньги ни квартиры уже не помогут. Без общечеловеческих ценностей человек и его жизнь становятся гавном.
що можна чекати від людини, яка розділяє цінності розділу на сорти та безкарності першосортних
Hotab написав:Я помню одного доходягу-курсанта. (он мне тебя напоминает, кстати) Его «запускали». То есть брали 4 человека и запускали вперед метров на 5-10 по казарме. Куда приземлится, и ладно. Он иногда на быльце кровати приземлялся, и вроде сломал ребро. Списали. И даже вроде никто не ответил. .
чомусь він думає, що "поізносівшегося пілота" це не може стосуватися, чи він дістане ксіву "сорт вищий", і зразу всі обісцуться, а не "вчинять по протоколу" і їм нічого не буде, так як там сорт вищий вищий
то что ты сексуально озабоченный на этом форуме знает каждая собака. Сутками сидишь и думаешь виталлиан мужчина или недомужчина? Нормотипичные люди себя так не ведут. У тебя большие проблемы с психикой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 кві, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.