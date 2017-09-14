Додано: Нед 21 кві, 2024 22:43



Ты его вспоминаешь, потому что на вашем фоне он был чем то большим







затравили ИА его неправильным прогнозом





Ты же несостоявшийся децкий психолог.Запоминают как великих, так очень глупых, так и очень ничтожных. Просто выбивающиеся из общей массы.Я помню одного доходягу-курсанта. (он мне тебя напоминает, кстати)Его «запускали». То есть брали 4 человека и запускали вперед метров на 5-10 по казарме. Куда приземлится, и ладно. Он иногда на быльце кровати приземлялся, и вроде сломал ребро. Списали. И даже вроде никто не ответил.Я его тоже великого помню из уважения ? Он всех победил?Что касается ИА.. Можно всегда сказать, что плохие все вокруг. Затравили ягненка. Но ВСЕ не могут быть плохие. Мы не зона, тут не отбросы сидят где травят хороших.Почему одних травят, а других нет? Почему одних защитников уважают, а одного травят и он грызется со всеми?Может дело именно в тех, кого травят?Абсолютно не за это))Важно как и в какой форме чел аргументировал. Сколько несогласных вокруг людей оскорбил параллельно. Если он всем нагадил на голову , аргументируя, то конечно все потирали руки ему напихать, если не сбудется. Как и тебе за твои прогнозы. Именно по этой же причине!))Обрати внимание, многие что-то пробуют угадывать. Большинство не попадают, но нет травли. Почему? Чел не требовал признать свою правоту ДО! Он сказал, и спокойно ждет. Угадал - красава. Все удивились , похвалили. Не угадал - тишина. А тут не так вышло. Почему? Ты уже понял, надеюсь.