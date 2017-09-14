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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7820782178227823
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:27

katso


Где встретить автоматчика вражеского, во Львове?


В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием. Вам там шарии и страна небось сотни тысяч их называет, мне ли вам сообщать.
Как выяснилось, даже не дезертиры могут стрелять в своих. Их надо встречать чем? Журналом «огонек»?
Ссыль не открывается и не интересно.
Помимо Украины я бывал в разных местах, где есть риски. Все с автоматами патрулируют.
Бояться своего военного и полисмена с автоматом могут только те, кому есть что бояться.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:31

  stm написав:Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол :)

Я понятия не имею как Бигус-инфо получил информацию о сотрудниках СБУ. Это история о записи видеонаблюдения за сотрудниками организации ? Поделитесь способом добычи инфы.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:33

  katso написав:Расширяйте кругозор - https://mrdou.livejournal.com/69245.html Хотя кому я это пишу, новому комиссару оправдывающему вообще все что творится вокруг...

Чудо, а з якої країни ти пишеш?
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