Где встретить автоматчика вражеского, во Львове?
В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием. Вам там шарии и страна небось сотни тысяч их называет, мне ли вам сообщать.
Как выяснилось, даже не дезертиры могут стрелять в своих. Их надо встречать чем? Журналом «огонек»?
Ссыль не открывается и не интересно.
Помимо Украины я бывал в разных местах, где есть риски. Все с автоматами патрулируют.
Бояться своего военного и полисмена с автоматом могут только те, кому есть что бояться.