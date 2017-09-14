stm написав:У меня ведь может быть свое мнение не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...
Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі. Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.
Трамп был вынужден поменять свое решение с негативного на положительное по отношению к пакету помощи Украине из-за абсолютно безумного со всех точек зрения уголовного дела за финансирование терроризма, которое было возбуждено в России после теракта в «Крокусе» в отношении высших конгрессменов США.
Shaman написав: може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.
Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы? Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?
В Сувальському коридорі розгортаються війська Литви та Польщі у рамках навчань та захисту території з метою зміцнення оборони Сувальського коридору в разі потенційної агресії Росії. В цих діях беруть участь 1,5 тисячі солдатів та офіцерів збройних сил та 200 одиниць техніки.В навчаннях також беруть участь військова поліція, військово-медична служба, ППО та інженерні батальйони. Зі США до навчань також приєднаються військові союзників Литви. Навчання проводяться за підтримки повітряних сил союзників, що здійснюють патрулювання на Балтійському регіоні. Калінінградська область, де розташовано місто Калінінград (Кенігсберг), відповідно до Потсдамського договору 1996 року мала бути відступлена СРСР. Однак СРСР та Росія не виконали цю обіцянку. (А шо так можна було?) https://inkorr.com/u-suvalskij-koridor- ... cii-223004
В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием. Вам там шарии и страна небось сотни тысяч их называет, мне ли вам сообщать. Как выяснилось, даже не дезертиры могут стрелять в своих. Их надо встречать чем? Журналом «огонек»? Ссыль не открывается и не интересно. Помимо Украины я бывал в разных местах, где есть риски. Все с автоматами патрулируют. Бояться своего военного и полисмена с автоматом могут только те, кому есть что бояться.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.