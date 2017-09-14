RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7817781878197820>
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:53

  unicdima написав:
  stm написав:У меня ведь может быть свое мнение :) не за каждую личную инфо хлабучат, как раз высокая должность и нарушение Закона считаются основанием. Пример, Трампа сейчас судят со всеми грязными подробностями где была жена в одном доме и в какой позе была в это же время порноактриса ))) И фото дома, кухни и спален тоже опубликуют, не сомневайтесь ))) А повод что банально деньги партии тратить вне политической деятельности нельзя - это незаконно...

Нагадаю, що у нас війна і будь яка лишня інформація може призвести до загибелі.
Якби на території США була війна то до журналістів зовсім інакше б відносилися.

Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, — ОДА
За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк відвідував стратегічний об'єкт у Львівській області та публікував у соцмережах знімок із полігону.
Мова про таких от "журналістів"?
Schmit
 
Повідомлень: 4288
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 21:54

Трамп был вынужден поменять свое решение с негативного на положительное по отношению к пакету помощи Украине из-за абсолютно безумного со всех точек зрения уголовного дела за финансирование терроризма, которое было возбуждено в России после теракта в «Крокусе» в отношении высших конгрессменов США.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23103
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:07

  Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

шо, опять? (с)

один із варіантів аналізу підводних течій, переговорів (які заборонені указом) в констексті #допомогадоліта
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 кві, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:23

  Shaman написав:
може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.

Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?
Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:36

В Сувальському коридорі розгортаються війська Литви та Польщі у рамках навчань та захисту території з метою зміцнення оборони Сувальського коридору в разі потенційної агресії Росії. В цих діях беруть участь 1,5 тисячі солдатів та офіцерів збройних сил та 200 одиниць техніки.В навчаннях також беруть участь військова поліція, військово-медична служба, ППО та інженерні батальйони. Зі США до навчань також приєднаються військові союзників Литви.
Навчання проводяться за підтримки повітряних сил союзників, що здійснюють патрулювання на Балтійському регіоні.
Калінінградська область, де розташовано місто Калінінград (Кенігсберг), відповідно до Потсдамського договору 1996 року мала бути відступлена СРСР. Однак СРСР та Росія не виконали цю обіцянку. (А шо так можна було?)
https://inkorr.com/u-suvalskij-koridor- ... cii-223004
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:27

katso


Где встретить автоматчика вражеского, во Львове?


В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием. Вам там шарии и страна небось сотни тысяч их называет, мне ли вам сообщать.
Как выяснилось, даже не дезертиры могут стрелять в своих. Их надо встречать чем? Журналом «огонек»?
Ссыль не открывается и не интересно.
Помимо Украины я бывал в разных местах, где есть риски. Все с автоматами патрулируют.
Бояться своего военного и полисмена с автоматом могут только те, кому есть что бояться.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 кві, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:31

  stm написав:Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол :)

Я понятия не имею как Бигус-инфо получил информацию о сотрудниках СБУ. Это история о записи видеонаблюдения за сотрудниками организации ? Поделитесь способом добычи инфы.
tumos
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:47

  Ukrainian написав: Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.


Кстати эта ситуация бьет по идее прямой мобилизации бригадами, для тех кто хочет в конкретную бригаду где уже служат родственники.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:51

  Hotab написав:katso


Где встретить автоматчика вражеского, во Львове?


В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием.


Так а на вопрос "будете бежать кросс за дезертиром в бронике с АК - или будете стрелять по нему в черте города из АК с убойной дальносьтю 1км" ответить можете?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 23:53

katso

ответить можете?


Когда начнете на вопросы отвечать вы?
Вы были в ТЦК? Обновили свои данные? Или прячетесь?
Откуда вещаете, что ваши ссылки не открываются?
Hotab
 
Повідомлень: 11986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 7817781878197820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 186678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 615813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1894)
22.04.2024 00:52
Ринок ОВДП (6067)
21.04.2024 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron