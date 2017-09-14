Трамп был вынужден поменять свое решение с негативного на положительное по отношению к пакету помощи Украине из-за абсолютно безумного со всех точек зрения уголовного дела за финансирование терроризма, которое было возбуждено в России после теракта в «Крокусе» в отношении высших конгрессменов США.
Следственный комитет страны-агрессора РФ обвинил в «финансировании терактов» в течение последних нескольких лет украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Там работал сын президента США Джо Байдена Хантер.
Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости во вторник, 9 апреля.
Как заявила представитель Следственного комитета в РФ, украинскую компанию обвинили якобы в «финансировании терроризма в РФ и за ее пределами». Российская пропаганда придумала, что таким образом якобы собирались «устранить» известных «политических и общественных деятелей» и нанести «экономический ущерб РФ».
Также в сообщении сказано, что СК «по обращению депутатов возбудил уголовное дело по финансированию терроризма должностными лицами США и стран НАТО».
Москалі самі себе втоплять
бо вони думають, що справа МКС в Гаазі стосовно путіна, й їх справа СК - це майже одне й теж. які бевзі. "дебилы, .ля" (с)
Shaman написав:може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.
Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы? Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?
не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте
й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?
Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)
й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...
а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас
Shaman написав:може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.
Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы? Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?
не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте
й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?
Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)
й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...
а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас
Шаман, я ничего не меняю. Вы сообщили что за разглашение места жительства прийдёт ФБР. И что Вы в этом уверенны. Я лишь предположила что столь уверенность основана на судебном деле или точном знании статьи... (шучу я точно знала что съедете на какую-то долгую муть разглагольствий). Вы меня заловили, если в Законе таких прямых норм нет их не показать ))) - Здравствуйте, я делал у вас заказ и посылка не пришла - Здравствуйте, можете скинуть нам фото или видео доказательств этого ))) Поэтому без вашего позволения, я останусь при своем мнении Заруба для меня закончена.
Shaman написав:не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте
й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?
Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)
й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...
а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас
Шаман, я ничего не меняю. Вы сообщили что за разглашение места жительства прийдёт ФБР. И что Вы в этом уверенны. Я лишь предположила что столь уверенность основана на судебном деле или точном знании статьи... (шучу я точно знала что съедете на какую-то долгую муть разглагольствий). Вы меня заловили, если в Законе таких прямых норм нет их не показать ))) - Здравствуйте, я делал у вас заказ и посылка не пришла - Здравствуйте, можете скинуть нам фото или видео доказательств этого ))) Поэтому без вашего позволения, я останусь при своем мнении Заруба для меня закончена.
ви напевне більше юрист, ніж бухгалтер. як перекрутити справу. спеціально для вас спрощую ситуацію.
докази отримано незаконним шляхом - їх не можна використати у суді. я не знаю на підставі якого закону (чесно каже не знаю - ви так не можете), але на 95% впевнений що це так. що з цим твердженням?
так само - за розголошення місця проживання працівників ФБР чи ЦРУ наприклад, будуть санкції (хоча посилання на точний закон не надам). ба навіть в українському законодавстві є персональні дані й відповідальність за їх зберігання та незаконне розголошення.
й ще, я відповідаю за свій приклад - а саме працівників правоохоронних органів, а не про вигаданого сенатора-корупціонера. не замінюйте приклади
залишайтесь при своїй думці, ваше право. а моє право нагадати вам, що ви не перший раз це робите, коли я вам пропоную обгрунтувати свою позицію. ваше особиста необгрунтована думка - земля пласка - поважаю ваше право так думати
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 22 кві, 2024 01:09, всього редагувалось 1 раз.
Да чуйка меня не обманула с мутноватой ситуаций в ресторане. Встретился такой коммент:
Цікаво, що постраждалим, якого посадовець ДСРу Манасян кинув з резервом столика в Goodwine, був Макс Шкіль - він має порядка $400 млн, серед активів холдингу MS Capital має гігантську дорожньо-будівельну компанія «Автострада», яка отримала від держави загалом більше 13 млрд, а також саме йому замовив Кличко ремонт тунелів метро на синій Теремківській гілці. Коротше, тепер ДСР має на Автостраду зуб👌 Пішла спека🔥🔥🔥
Shaman написав:залишайтесь при своїй думці, ваше право. а моє право нагадати вам, що ви не перший раз це робите, коли я вам пропоную обгрунтувати свою позицію. ваше особиста необгрунтована думка - земля пласка - поважаю ваше право так думати
Посмотрите в зеркало и идём спать. Пол второго ночи... ))) Так двойственно вышло. Спокойной ночи, короче )
tumos написав:Да чуйка меня не обманула с мутноватой ситуаций в ресторане. Встретился такой коммент:
Цікаво, що постраждалим, якого посадовець ДСРу Манасян кинув з резервом столика в Goodwine, був Макс Шкіль - він має порядка $400 млн, серед активів холдингу MS Capital має гігантську дорожньо-будівельну компанія «Автострада», яка отримала від держави загалом більше 13 млрд, а також саме йому замовив Кличко ремонт тунелів метро на синій Теремківській гілці. Коротше, тепер ДСР має на Автостраду зуб👌 Пішла спека🔥🔥🔥
13 млрд грн це $300 млн. Це не така вже і велика сума в маштабах держави.