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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7818781978207821>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:24

  vitaliiangel написав:
Трамп был вынужден поменять свое решение с негативного на положительное по отношению к пакету помощи Украине из-за абсолютно безумного со всех точек зрения уголовного дела за финансирование терроризма, которое было возбуждено в России после теракта в «Крокусе» в отношении высших конгрессменов США.

як я таку новину пропустив
В России нашли способ приплести к стрельбе в Крокус Сити Холле сына Байдена
Следственный комитет страны-агрессора РФ обвинил в «финансировании терактов» в течение последних нескольких лет украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Там работал сын президента США Джо Байдена Хантер.

Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости во вторник, 9 апреля.

Как заявила представитель Следственного комитета в РФ, украинскую компанию обвинили якобы в «финансировании терроризма в РФ и за ее пределами». Российская пропаганда придумала, что таким образом якобы собирались «устранить» известных «политических и общественных деятелей» и нанести «экономический ущерб РФ».

Также в сообщении сказано, что СК «по обращению депутатов возбудил уголовное дело по финансированию терроризма должностными лицами США и стран НАТО».

Москалі самі себе втоплять :lol:

бо вони думають, що справа МКС в Гаазі стосовно путіна, й їх справа СК - це майже одне й теж. які бевзі. "дебилы, .ля" (с)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:26

  katso написав:
  Hotab написав:katso
Где встретить автоматчика вражеского, во Львове?

В любом городе. Страна воюет. Есть и ДРГ, есть и дезертиры с оружием.

Так а на вопрос "будете бежать кросс за дезертиром в бронике с АК - или будете стрелять по нему в черте города из АК с убойной дальносьтю 1км" ответить можете?

є відповідні протоколи, як діяти в таких ситуаціях. якщо цікаво, дізнаєтесь.
чи адаптовані вони для військового часу, не знаю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:38

  stm написав:
  Shaman написав:може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.

Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?
Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?

не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте ;)

й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?

Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)

й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...

а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:40

fler, Hotab
не встиг відповісти, вже потерли. :oops:

але на вас так однакова спалахнула шапка - я ж про вас ані слова :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:47

  Shaman написав:
  stm написав:
  Shaman написав:може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.

Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?
Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?

не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте ;)

й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?

Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)

й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...

а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас 8)

Шаман, я ничего не меняю. Вы сообщили что за разглашение места жительства прийдёт ФБР. И что Вы в этом уверенны. Я лишь предположила что столь уверенность основана на судебном деле или точном знании статьи... (шучу я точно знала что съедете на какую-то долгую муть разглагольствий). Вы меня заловили, если в Законе таких прямых норм нет их не показать )))
- Здравствуйте, я делал у вас заказ и посылка не пришла
- Здравствуйте, можете скинуть нам фото или видео доказательств этого )))
Поэтому без вашего позволения, я останусь при своем мнении :) Заруба для меня закончена.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:58

  tumos написав:
  stm написав:Так же как Бигусы узнали кто конкретно и должности 40 сотрудников СБУ. В современном мире не надо писать в нацпол :)

Я понятия не имею как Бигус-инфо получил информацию о сотрудниках СБУ. Это история о записи видеонаблюдения за сотрудниками организации ? Поделитесь способом добычи инфы.

stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:04

  stm написав:
  Shaman написав:не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте ;)

й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?

Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)

й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...

а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас 8)

Шаман, я ничего не меняю. Вы сообщили что за разглашение места жительства прийдёт ФБР. И что Вы в этом уверенны. Я лишь предположила что столь уверенность основана на судебном деле или точном знании статьи... (шучу я точно знала что съедете на какую-то долгую муть разглагольствий). Вы меня заловили, если в Законе таких прямых норм нет их не показать )))
- Здравствуйте, я делал у вас заказ и посылка не пришла
- Здравствуйте, можете скинуть нам фото или видео доказательств этого )))
Поэтому без вашего позволения, я останусь при своем мнении :) Заруба для меня закончена.

ви напевне більше юрист, ніж бухгалтер. як перекрутити справу. спеціально для вас спрощую ситуацію.

докази отримано незаконним шляхом - їх не можна використати у суді. я не знаю на підставі якого закону (чесно каже не знаю - ви так не можете), але на 95% впевнений що це так. що з цим твердженням?

так само - за розголошення місця проживання працівників ФБР чи ЦРУ наприклад, будуть санкції (хоча посилання на точний закон не надам). ба навіть в українському законодавстві є персональні дані й відповідальність за їх зберігання та незаконне розголошення.

й ще, я відповідаю за свій приклад - а саме працівників правоохоронних органів, а не про вигаданого сенатора-корупціонера. не замінюйте приклади ;)

залишайтесь при своїй думці, ваше право. а моє право нагадати вам, що ви не перший раз це робите, коли я вам пропоную обгрунтувати свою позицію. ваше особиста необгрунтована думка - земля пласка - поважаю ваше право так думати :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 22 кві, 2024 01:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:07

Да чуйка меня не обманула с мутноватой ситуаций в ресторане. Встретился такой коммент:
Цікаво, що постраждалим, якого посадовець ДСРу Манасян кинув з резервом столика в Goodwine, був Макс Шкіль - він має порядка $400 млн, серед активів холдингу MS Capital має гігантську дорожньо-будівельну компанія «Автострада», яка отримала від держави загалом більше 13 млрд, а також саме йому замовив Кличко ремонт тунелів метро на синій Теремківській гілці. Коротше, тепер ДСР має на Автостраду зуб👌 Пішла спека🔥🔥🔥
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:22

  Shaman написав:залишайтесь при своїй думці, ваше право. а моє право нагадати вам, що ви не перший раз це робите, коли я вам пропоную обгрунтувати свою позицію. ваше особиста необгрунтована думка - земля пласка - поважаю ваше право так думати :lol:

Посмотрите в зеркало и идём спать. Пол второго ночи... )))
Так двойственно вышло. Спокойной ночи, короче )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:00

  tumos написав:Да чуйка меня не обманула с мутноватой ситуаций в ресторане. Встретился такой коммент:
Цікаво, що постраждалим, якого посадовець ДСРу Манасян кинув з резервом столика в Goodwine, був Макс Шкіль - він має порядка $400 млн, серед активів холдингу MS Capital має гігантську дорожньо-будівельну компанія «Автострада», яка отримала від держави загалом більше 13 млрд, а також саме йому замовив Кличко ремонт тунелів метро на синій Теремківській гілці. Коротше, тепер ДСР має на Автостраду зуб👌 Пішла спека🔥🔥🔥

13 млрд грн це $300 млн. Це не така вже і велика сума в маштабах держави.
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