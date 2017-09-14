Додано: Пон 22 кві, 2024 00:47

Shaman написав: stm написав: Shaman написав: може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки. може ви не помітили, але я вступаю в зарубу, коли впевнений в чомусь. й на підтвердження цієї впевненості витрачаю час. а не через принцип - сперечатися лише заради суперечки.

Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?

Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных? Погнали, раз заруба. На каком основании федеральный закон номер, параграф, абзац ФБР должно прийти к расследователю-журналисту опубликовавшему адрес и фото виллы сенатора США, при условии что доходы в декларации не соответствуют стоимости виллы?Если как в Бигусах, на каком основании за разглашение что нач.отдела СБУ записанный как Игорь клоун. Полное ФИО, дата рождения, отец сколько-то там детей (имён детей и фото не раскрыли). Организовавший вне своих полномочий слежку с видеозаписями в спальне журналистов. Должен подать на Бигусов в ФБР за публикацию личных данных?

не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєте



й ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?



Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)



й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...



а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас не треба тут розкидати параграфами федеральних законів, ви їх теж не знаєтей ви постійно змінюєте, що я пишу. я кажу про правоохоронні органи, це по-перше. якщо це буде будинок директора ЦРУ чи замдиректора ФБР, то в журналіста все одно поцікавляться, а звідки він це взнав? й якщо це буде незаконно, то будуть наслідки. наскільки знаю, в США, якщо докази отримані незаконним шляхом, їх не мають право використовувати у суді, чи не так?Факт незаконного стеження є, й з приводу цього проводиться розслідування. Але якщо в Бігуса не вистачить клепки, й вони спробують розкрити осіб, які виконували роботу спостереження - оце вони огрібуть під час військового стану. Поки що клепка є)й питання, а як Бігус отримав записи камер відеоспостереження? йому суд дозволу не надавав. грань, що кому можна - дуже тонка. й у складних випадках дивляться за формальними ознаками - й Бігус таких повноважень немає. так хочуть боротися за справедливість - нехай в НАБУ йдуть. але там таких грошей не платять...а з приводу знань, я ж кажу може виявитися, що я й бухоблік в деяких речах знаю краще за вас

Шаман, я ничего не меняю. Вы сообщили что за разглашение места жительства прийдёт ФБР. И что Вы в этом уверенны. Я лишь предположила что столь уверенность основана на судебном деле или точном знании статьи... (шучу я точно знала что съедете на какую-то долгую муть разглагольствий). Вы меня заловили, если в Законе таких прямых норм нет их не показать )))- Здравствуйте, я делал у вас заказ и посылка не пришла- Здравствуйте, можете скинуть нам фото или видео доказательств этого )))Поэтому без вашего позволения, я останусь при своем мненииЗаруба для меня закончена.