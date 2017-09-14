Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.
Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.
Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.
Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.
У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.
Не раскачивайте гв'эртольёт, он никуда уставший от бегемотих Нила не полетит(дамбить Донецк с Ростовом), они поместье под майские шашлыки выбирают.
барабашов детские психологи (Виталя не даст соврать) говорят, что вне зависимости от времени когда, места где , и чем , если пупс испражнился, его надо хвалить. И ни в коем случае не критиковать. Иначе «чакра» может закрыться, и он долго не сможет сходить. Потому: барабашов,,ты молодец. Одно очень важное дело сделал, еще теперь покушай, надевай шапку и спать. А то если законопатится, то 118 кг фекалий превратится в 125..130 , а не дай бог потом внезапная разгерметизация.. Время между 3 и 4 ночи когда тебе это удается с болями и криками конечно доставляет всем неудобства, но тут уже надо выбирать: один раз за тобой приберут, или ты от дизентерии загаживал бы тут все сутками…