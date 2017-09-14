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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7818781978207821
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 03:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.


Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.

Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.

Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.

Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.

У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.

Не раскачивайте гв'эртольёт, он никуда уставший от бегемотих Нила не полетит(дамбить Донецк с Ростовом), они поместье под майские шашлыки выбирают.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 04:17

Чужих детей не бывает!!

барабашов
детские психологи (Виталя не даст соврать) говорят, что вне зависимости от времени когда, места где , и чем , если пупс испражнился, его надо хвалить. И ни в коем случае не критиковать. Иначе «чакра» может закрыться, и он долго не сможет сходить.
Потому: барабашов,,ты молодец. Одно очень важное дело сделал, еще теперь покушай, надевай шапку и спать.
А то если законопатится, то 118 кг фекалий превратится в 125..130 , а не дай бог потом внезапная разгерметизация..
Время между 3 и 4 ночи когда тебе это удается с болями и криками конечно доставляет всем неудобства, но тут уже надо выбирать: один раз за тобой приберут, или ты от дизентерии загаживал бы тут все сутками…

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 05:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прапор - чому с Халявой доси нэ в окопи???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 07:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все с автоматами патрулируют.

Десь читав, що в адекватних країнах зовсім інші автомати і далеко на калаші які не б'ють з ураженям на кілометер, а дальність убивчого пострілу там значно обмежена
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:02

  Hotab написав:Bobua

Ідилічно.

Але як з’являються берсеркери?

За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні...
І строк не додає таким ментал.здоров`я.


Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є.
Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК.
Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався».
В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою.
У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж.
По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа.
Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.


От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?)
І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок...
І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають.
От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...

Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах.
З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.

І дворічний стрес, без надії на кінець.

От і берсеркери... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти...

той, що 72 року, водій , міг пройти навчання ще в школі , чи автошколі.
на молоде воно все швидко вчиться і до здоров"я питань нема.
це просто з роками дуріють.... невиправні зміни у мозковій діяльності.
Goodman
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