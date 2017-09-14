Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
Поэтому и существует коррупция, потому что чиновник купив себе кресло, считает что он "делает работу и поэтому никому не должен". Хотя с точки зрения экономики он ничего не производит, его наняли для распределения средств, и быкование тут это прямое противоречие основным обязанностям. Мент должен защищать людей от беззакония, а не сам творить беззаконие.
Своим постом ты полностью оправдал беззаконие, чем в 100й раз подтвердил, общество для тебя разделено на сорта и высшиму сорту можно всё, в т.ч. за деньги налогоплательщиков нарушать законы и издеваться над ними.
Когда я работал наемным менеджером, помимо своего труда был должен соблюдать корпоративные правила и этику. Был случай один наш сотрудник (скажем фин.дир) пьяным сбил человека, его выпустили под подписку (или за взятку), но с комбината уволили.
Собственник сказал, спец. хороший, увольнять жалко, но если я не отреагирую, завтра половина сотрудников напьётся и будет дебоширить. Лучше сейчас уволить одного, чем потом увольнять 10. Это взгляд дальновидного человека, у которого мозги работают на 3 хода вперёд.
У вас вроде бы это называется "честь мундира" или такого в украинских силовых структурах нет?.
Не раскачивайте гв'эртольёт, он никуда уставший от бегемотих Нила не полетит(дамбить Донецк с Ростовом), они поместье под майские шашлыки выбирают.
барабашов детские психологи (Виталя не даст соврать) говорят, что вне зависимости от времени когда, места где , и чем , если пупс испражнился, его надо хвалить. И ни в коем случае не критиковать. Иначе «чакра» может закрыться, и он долго не сможет сходить. Потому: барабашов,,ты молодец. Одно очень важное дело сделал, еще теперь покушай, надевай шапку и спать. А то если законопатится, то 118 кг фекалий превратится в 125..130 , а не дай бог потом внезапная разгерметизация.. Время между 3 и 4 ночи когда тебе это удается с болями и криками конечно доставляет всем неудобства, но тут уже надо выбирать: один раз за тобой приберут, или ты от дизентерии загаживал бы тут все сутками…
За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні... І строк не додає таким ментал.здоров`я.
Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є. Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК. Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався». В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою. У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж. По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа. Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.
От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?) І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок... І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають. От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...
Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах. З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.
Bobua написав:Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти...
той, що 72 року, водій , міг пройти навчання ще в школі , чи автошколі. на молоде воно все швидко вчиться і до здоров"я питань нема. це просто з роками дуріють.... невиправні зміни у мозковій діяльності.