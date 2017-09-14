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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7819782078217822>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 07:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все с автоматами патрулируют.

Десь читав, що в адекватних країнах зовсім інші автомати і далеко на калаші які не б'ють з ураженям на кілометер, а дальність убивчого пострілу там значно обмежена
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:02

  Hotab написав:Bobua

Ідилічно.

Але як з’являються берсеркери?

За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні...
І строк не додає таким ментал.здоров`я.


Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є.
Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК.
Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався».
В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою.
У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж.
По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа.
Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.


От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?)
І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок...
І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають.
От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...

Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах.
З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.

І дворічний стрес, без надії на кінець.

От і берсеркери... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти...

той, що 72 року, водій , міг пройти навчання ще в школі , чи автошколі.
на молоде воно все швидко вчиться і до здоров"я питань нема.
це просто з роками дуріють.... невиправні зміни у мозковій діяльності.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:06

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:Все с автоматами патрулируют.

Десь читав, що в адекватних країнах зовсім інші автомати і далеко на калаші які не б'ють з ураженям на кілометер, а дальність убивчого пострілу там значно обмежена

Ну у нас. поліція з АКСУ. Це теж зменшений.
ТЦК з чим ходить не пригадаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:11

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

шо, опять? (с)

Ви вже не бажаєте з Максимом Зарецьким місцями помінятись?


всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область, а не сидячи в окопі десь за 1000 км в невідомому місці
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ТЦК з чим ходить не пригадаю.

ТЦК ходить не менше чим по троє, а в особо сумнівних р-нах по 6-ро.
бо легко можуть хапнути за незручні питання, задані не в зручному місці.
ходять такі собі "потеряшки" ..... дорогу на Бахмут шукають
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область,


можу скинути "патрулювання" , тусуються на заправці ОККО, п"ють кави і
виловлюють тих, хто заїде під "кірпіч" зі сторони виїзду заправки, бо організація руху авто якось по-дебільному.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:16

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ви вже не бажаєте з Максимом Зарецьким місцями помінятись?


всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область, а не сидячи в окопі десь за 1000 км в невідомому місці

і звільнитися можна в любий момент, і вдобства цивілізації, із кінціваками і не тільки, яма писав, що його через маленький дефект зору непридатний в поліцію, так що там зі здоров"ям ОК, і молодим пенсіонером та й не на пенсію пересіченого
але поізносівшиєся від цмудження бюджетної сісі і Ко не спішать на 20К+100К+70К в окопи, а верещать примусити пересічених віддати борг
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:44

flyman

цмудження бюджетної сісі і Ко не спішать на 20К+100К+70К в окопи,


Також не розумію такого. Цмудив в університеті, в тєплє-добрє , студенти презенти носили, а як захищати - то операція «сітківка». Там і від опеньок з фундаменту можна відмовитись , і примороженого винограду з дачі, є сардельки, апельсини дають. А ні! І робота бойового не зробив, хоча обіцяв


всяко краще ризикувати життям патрулюючи


Тільки ви все ще патрулюєте свій диван. Але добре розбираєтесь де кому краще.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:06

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