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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 кві, 2024 07:46
Hotab написав:
Все с автоматами патрулируют.
Десь читав, що в адекватних країнах зовсім інші автомати і далеко на калаші які не б'ють з ураженям на кілометер, а дальність убивчого пострілу там значно обмежена
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Додано: Пон 22 кві, 2024 08:02
Hotab написав:Bobua
Ідилічно.
Але як з’являються берсеркери?
За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні...
І строк не додає таким ментал.здоров`я.
Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є.
Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК.
Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався».
В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою.
У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж.
По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа.
Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.
От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?)
І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок...
І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають.
От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...
Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах.
З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.
І дворічний стрес, без надії на кінець.
От і берсеркери...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 08:43
Bobua написав:
Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти...
той, що 72 року, водій , міг пройти навчання ще в школі , чи автошколі.
на молоде воно все швидко вчиться і до здоров"я питань нема.
це просто з роками дуріють.... невиправні зміни у мозковій діяльності.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:06
Василь-Рівне написав: Hotab написав:
Все с автоматами патрулируют.
Десь читав, що в адекватних країнах зовсім інші автомати і далеко на калаші які не б'ють з ураженям на кілометер, а дальність убивчого пострілу там значно обмежена
Ну у нас. поліція з АКСУ. Це теж зменшений.
ТЦК з чим ходить не пригадаю.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:11
Hotab написав: Letusrock написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.
шо, опять? (с)
Ви вже не бажаєте з Максимом Зарецьким місцями помінятись?
всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область, а не сидячи в окопі десь за 1000 км в невідомому місці
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:13
Hotab написав:
ТЦК з чим ходить не пригадаю.
ТЦК ходить не менше чим по троє, а в особо сумнівних р-нах по 6-ро.
бо легко можуть хапнути за незручні питання, задані не в зручному місці.
ходять такі собі "потеряшки" ..... дорогу на Бахмут шукають
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:16
Letusrock написав:
всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область,
можу скинути "патрулювання" , тусуються на заправці ОККО, п"ють кави і
виловлюють тих, хто заїде під "кірпіч" зі сторони виїзду заправки, бо організація руху авто якось по-дебільному.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:16
Letusrock написав: Hotab написав:
Ви вже не бажаєте з Максимом Зарецьким місцями помінятись?
всяко краще ризикувати життям патрулюючи рідну область, а не сидячи в окопі десь за 1000 км в невідомому місці
і звільнитися можна в любий момент, і вдобства цивілізації, із кінціваками і не тільки, яма писав, що його через маленький дефект зору непридатний в поліцію, так що там зі здоров"ям ОК, і молодим пенсіонером та й не на пенсію пересіченого
але поізносівшиєся від цмудження бюджетної сісі і Ко не спішать на 20К+100К+70К в окопи, а верещать примусити пересічених віддати борг
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:44
flyman
цмудження бюджетної сісі і Ко не спішать на 20К+100К+70К в окопи,
Також не розумію такого. Цмудив в університеті, в тєплє-добрє , студенти презенти носили, а як захищати - то операція «сітківка». Там і від опеньок з фундаменту можна відмовитись , і примороженого винограду з дачі, є сардельки, апельсини дають. А ні! І робота бойового не зробив, хоча обіцяв
всяко краще ризикувати життям патрулюючи
Тільки ви все ще патрулюєте свій диван. Але добре розбираєтесь де кому краще.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:06
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію
Як вважаєте, електронним повісткам все ж бути?
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