Hotab написав:



Ідилічно.



Але як з’являються берсеркери?



За два роки на фронті вже вдосталь надивився потенційних психопатів. Алкоголізм, нетерпимість, крики навіть на здогадно рідних у телефоні...

І строк не додає таким ментал.здоров`я.





Я не кажу що проблеми нема зовсім. Світова практика показує, що вона є.Я про те, що коли в стартовому передвоєнному суспільстві є до 10% (чи більше?) людей з достатньо серйозними психічними не нормальностями (алкоголізм я включу туди ж) , то ясно що війна їх не зцілить. Більше того, такі люди зазвичай в нижніх прошарках суспільства, а саме їх першими і прошерстили ТЦК.Я вважаю, що оці відбиті , вони на тлі окопного алкоголізму ще більше опустяться. Будуть ще більше чіплятись до людей, бо тепер є вже законна підстава гнройствувати «я воював поки ти собака тут ховався».В той самий час серед нормальних лише невелика кількість впаде і опуститься, або поїде кукухою.У нас на форумі є кілька піхотинців (і пушкарь) . Кукуха у всіх на місці. Так, напружені, виснажені, але притомні. Хай нікого не обманює поведінка долярчика. Це форумне геройство. В житті він не тільки не зробить нікому нічого, а навіть не скаже. Не той типаж.По 14-15му року , де також люди прийшли через жахи. Нема прямо значимих цифр без кукух. Я якось казав, що після подій іловайська отримав відпустку, і по дорозі на захід на АЗС бухало троє -четверо хлопців. Вони наче знали до кого, звернулись чому я тут відпочиваю , поки вони з іловайська виходили. Це не було хамськи, це була образа і нерозуміння. Я то пояснив що я був в одній упряжці, але тема не про це. Тема про те, що це не була агресія. Це образа.Воїни будуть ображені однозначно. Будуть в нерозумінні «як так». Але кидатись на людей будуть лише ті, хто і до цього був ібанашка.