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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:08
Модератор Як на мене, то спочатку заповнять базу, а десь наприкінці цього, чи на початку 2025 заспустять і електронні повістки.
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:12
Теж так думаю
Банк чи мобільний оператор просто в СМС повідомляє про зміну умов обслуговування чи тарифу через-місяць другий, і це приймається по замовчуванню якщо не робити нічого.
Суди просто шлють лист (а інколи і не шлють) , і людина вважається повідомленою.,
Чому хтось має бігати один за одним , тягати в бусики, щоб щось комусь вручити?
Зараз щоб щось проґавити , не отримати, не бути повідомленим - це треба прикласти зусилля для цього.
Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року.
Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає?
По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 кві, 2024 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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