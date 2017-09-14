Дюрі-бачі написав:Модератор Як на мене, то спочатку заповнять базу, а десь наприкінці цього, чи на початку 2025 заспустять і електронні повістки.
Теж так думаю Банк чи мобільний оператор просто в СМС повідомляє про зміну умов обслуговування чи тарифу через-місяць другий, і це приймається по замовчуванню якщо не робити нічого. Суди просто шлють лист (а інколи і не шлють) , і людина вважається повідомленою., Чому хтось має бігати один за одним , тягати в бусики, щоб щось комусь вручити? Зараз щоб щось проґавити , не отримати, не бути повідомленим - це треба прикласти зусилля для цього.
Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року. Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає? По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Чому хтось має бігати один за одним щоб щось вручити?
Так і в новому законі частково це є, в контексті "якщо не вдалось вручити листа з вимогою, то вимога вважається врученою"
суди так не вважатимуть. бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять. це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору
Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
Бетон написав:суди так не вважатимуть. бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять. це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору
Не знаю як суд зможе це інакше трактувати статтю 27.3.3.
Днем вручення вимоги є ... день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги
Та й практика вже далеко не нова, ті ж суди заочно розглядають купу справ, про які люди навіть не в курсі.
"Цей чоловік - колишній працівник ДБР Артем Косов. На даний момент його відпустили додому, так як в правоохоронних органах кажеться, що разом з Максимом вони втратили рівновагу і впали на скло, що НЕ є правдою. Злочинець має понести відповідальність за скоєний злочин", - резюмувала дівчина.
система работает. хотаб счастлив силовики и чиновники простым смертным ничего не должны.
Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи. У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должности
и мы видим как этот долг выполняется. Государство (всм другой чиновник) говорит Артему Косову "я тебя прощаю". Всё. Обществу ни первый ни второй ничего не должен. Пофиг за чьи налоги силовики, прокуратуры, суды существуют. Они думают наоборот налогоплательщики им должны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 10:49, всього редагувалось 3 разів.
електронні повістки були б у нагоді якщо б охоплювали нещасних біженців 18-60, турбопатріотів з краківських, віденських, барселонських та монреальских ТРО, щоб нагадати що держава про них пам'ятає і в них завжди є шанс довести свій полум'яний патріотизм не тільки обгорнувшись державним прапором на матчі УЄФА з суворим випромінюючим лють виразом обличчя, але в тих самих умовах що і українці України. Бо ж при досягненні РПВ вони будуть першими волати про зраду, про то що б якби була можливість, якби вони знали то ворог був неодмінно покараний. Але Ф.Веніславський, здається, відкинув цю єдино корисну опцію. Для внутрішнього ринку, опція так себе, щоб була хоч якась користь, потрібен звортній звязок, щоб улистуванні з ТЦК військовозобов'язаний міг поділитися власними міркуваннями та аргументами у вільній, конструктивній атмосфері
Бетон написав:суди так не вважатимуть. бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять. це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору
Днем вручення вимоги є ... день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги
Не знаю як суд зможе це інакше трактувати. Та й практика вже далеко не нова.
ну я і тисячі, сотні тисяч сучасних громалян взагалі не ходять на пошту. це анахронізм.
ви мені винні 100 тисяч долларів. ви це не помітили? а я приходив з вимогою до вас, а вас дома не було. все ви мені винні.
как в том анекдоте: видишь суслика? нет? а он есть
в мне зараз два суда. мене визивають телефоном, повісткою під підпис, на пошту і в дію. і тільки після підпису рахується що я і відповідач - сповіщені. не дай боже відповідач не підпише, що отримав.
Hotab написав:Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року. Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає? По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
Хто сказав що пакет великий ? Нема ж ніякої конкретики що саме піде в Україну Добре якщо крім розходнків - снарядів, ракет, щось залишиться на нові пускові петріот. Лопати ще заробити треба. Вчора Прошинський К. розповідав що дефіцит лопат у саперів, для фортифікації під Бахмутом довелося з Дніпровського Епіцентра за власний кошт замовляти.