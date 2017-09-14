RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 78207821782278237824>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:12

  Дюрі-бачі написав:Модератор Як на мене, то спочатку заповнять базу, а десь наприкінці цього, чи на початку 2025 заспустять і електронні повістки.

Теж так думаю
Банк чи мобільний оператор просто в СМС повідомляє про зміну умов обслуговування чи тарифу через-місяць другий, і це приймається по замовчуванню якщо не робити нічого.
Суди просто шлють лист (а інколи і не шлють) , і людина вважається повідомленою.,
Чому хтось має бігати один за одним , тягати в бусики, щоб щось комусь вручити?
Зараз щоб щось проґавити , не отримати, не бути повідомленим - це треба прикласти зусилля для цього.

Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року.
Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає?
По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Чому хтось має бігати один за одним щоб щось вручити?

Так і в новому законі частково це є, в контексті "якщо не вдалось вручити листа з вимогою, то вимога вважається врученою"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 29.07.22
Подякував: 528 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:33

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Чому хтось має бігати один за одним щоб щось вручити?

Так і в новому законі частково це є, в контексті "якщо не вдалось вручити листа з вимогою, то вимога вважається врученою"

суди так не вважатимуть.
бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять.
це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2501
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:35

Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22515
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:суди так не вважатимуть.
бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять.
це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору

Не знаю як суд зможе це інакше трактувати статтю 27.3.3.
Днем вручення вимоги є ... день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги

Та й практика вже далеко не нова, ті ж суди заочно розглядають купу справ, про які люди навіть не в курсі.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 29.07.22
Подякував: 528 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:42

помните историю убийства мальчика на фуникулёре?
"Цей чоловік - колишній працівник ДБР Артем Косов. На даний момент його відпустили додому, так як в правоохоронних органах кажеться, що разом з Максимом вони втратили рівновагу і впали на скло, що НЕ є правдою. Злочинець має понести відповідальність за скоєний злочин", - резюмувала дівчина.

https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... ele/318453

система работает. хотаб счастлив силовики и чиновники простым смертным ничего не должны.
  Hotab написав:Чем быстрее ты избавишься от заблуждения, что бюджетник (любой) тебе что-то должен , тем проще тебе будет понимать простые вещи.
У бюджетника есть долг только перед государством. И лишь пока он на него работает. Долг в обьеме его обязанностей по должности

и мы видим как этот долг выполняется. Государство (всм другой чиновник) говорит Артему Косову "я тебя прощаю". Всё. Обществу ни первый ни второй ничего не должен. Пофиг за чьи налоги силовики, прокуратуры, суды существуют. Они думают наоборот налогоплательщики им должны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 10:49, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23107
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:44

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Електронні повістки: чи передбачені вони новим законом про мобілізацію

Як вважаєте, електронним повісткам все ж бути?


електронні повістки були б у нагоді якщо б охоплювали нещасних біженців 18-60,
турбопатріотів з краківських, віденських, барселонських та монреальских ТРО, щоб нагадати що держава про них пам'ятає і в них завжди є шанс довести свій полум'яний патріотизм не тільки обгорнувшись державним прапором на матчі УЄФА з суворим випромінюючим лють виразом обличчя, але в тих самих умовах що і українці України. Бо ж при досягненні РПВ вони будуть першими волати про зраду, про то що б якби була можливість, якби вони знали то ворог був неодмінно покараний.
Але Ф.Веніславський, здається, відкинув цю єдино корисну опцію.
Для внутрішнього ринку, опція так себе, щоб була хоч якась користь, потрібен звортній звязок, щоб улистуванні з ТЦК військовозобов'язаний міг поділитися власними міркуваннями та аргументами у вільній, конструктивній атмосфері
fox767676
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 297 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:45

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:суди так не вважатимуть.
бо за цією логікою кожен, хто бачив Анжеліну Джолі, може рахуватись її коханцем, а збірна північної кореї - чемпіоном з футболу, в що вони всі і вірять.
це взагалі на голову не тягується з юридичної точки зору

Днем вручення вимоги є ... день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги

Не знаю як суд зможе це інакше трактувати. Та й практика вже далеко не нова.

ну я і тисячі, сотні тисяч сучасних громалян взагалі не ходять на пошту. це анахронізм.

ви мені винні 100 тисяч долларів. ви це не помітили? а я приходив з вимогою до вас, а вас дома не було. все ви мені винні.

как в том анекдоте: видишь суслика?
нет?
а он есть

в мне зараз два суда.
мене визивають телефоном, повісткою під підпис, на пошту і в дію. і тільки після підпису рахується що я і відповідач - сповіщені. не дай боже відповідач не підпише, що отримав.

так що у нас судочиснтво зміниться тепер чи що??
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2501
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року.
Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає?
По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.



Хто сказав що пакет великий ?
Нема ж ніякої конкретики що саме піде в Україну
Добре якщо крім розходнків - снарядів, ракет, щось залишиться на нові пускові петріот.
Лопати ще заробити треба.
Вчора Прошинський К. розповідав що дефіцит лопат у саперів, для фортифікації під Бахмутом довелося з Дніпровського Епіцентра за власний кошт замовляти.
fox767676
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 297 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 11:02

Потенційний річний обсяг виробництва українського військово-промислового комплексу становить $18-20 млрд, однак уряд може профінансувати лише третину через обмежені ресурси.


Аби тільки не економічне бронювання.
хай бідні з диванів донатять на лопати, аби тільки заможні не змогли відкупатися САУ та ракетами
fox767676
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 297 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78207821782278237824>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 186900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 616542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2966)
22.04.2024 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.