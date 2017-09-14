Hotab написав: від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року. Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає? По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
The Financial Times: ▪ Проте, доставка американської допомоги навряд чи кардинально змінить становище Києва на фронті, вважають українські чиновники, офіцери та військові аналітики.
▪Прихід зброї, особливо таких необхідних артилерійських снарядів та боєприпасів для систем ППО, «допоможе сповільнити просування Росії, але не зупинити її», сказав FT високопосадовець на умовах анонімності.
▪І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.
▪ «Допомога, надана США, дає нам і Європейському союзу час — близько одного року», — йдеться у висновку оцінки ситуації групи. ▪В американському законопроекті зазначено лише фінансування купівлі зброї, але не кількість кожної системи, яку поставить Вашингтон. «Успішні спільні операції з використанням винищувачів F-16 і ППО можуть значною мірою звести нанівець масову кампанію Росії з завдання ударів плануючими бомбами. Якщо Україна не почне масово використовувати подібні ключові системи, то істотного впливу на ситуацію на фронті не буде», — каже Пухов.
На The Economist вийшла велика стаття “Two years of war have impoverished many Ukrainians” щодо реального стану внутрішніх біженців. Все те, про що кажу не один місяць. До 1 березня близько 2,5 млн. вимушених переселенців отримували щомісячну виплату (77 доларів для тих, хто має дітей або інвалідність, і 51 долар для інших). Тепер кожен, хто вважається працездатним, не має права отримувати цю виплату, і очікується, що кількість одержувачів скоротиться до 1,5 млн. Скасування допомоги нанесло шаленого удару. Після якого складно стати на ноги. В той час: - не проведено жодної оптимізації витрат бюрократичної машини. Жодної реальної. Всі ці анонсовані зміни в КМУ лише збільшать за законом виплати чиновникам через низку законодавчих вимог. - не проведено та не запроваджено релального механізму варіфікації виплат в окуповані території. Так, там теж наші люди, але поки виглядає, що задля утримання там наших людей будемо обрізати фінансування тут. - не запущено для вирішення питання безробіття жодної реальної програми перенавчання та залучення людей на работу у ВПК.
Тут донескінченності можна продовжувати список, чого НЕ зроблено. Та жодної перспективи на зміни. Поки так. Поки самі. Волонтерами. Муніципалітетами. Міжнародними донорами. Без участі уряду. Чомусь, але факт.
"Кожен сьогодні має бути включений в економічний розвиток нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати для того, щоб генерувати дохід, для того, щоб давати нам можливість забезпечувати оборону", – заявила міністр Оксана Жолнович.https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 55891.html
про безработицу министр не слышала? чиновница свою работу выполнила, а вы ипитесь как хотите.
Зокрема, виплати ВПО з 1 березня не будуть отримувати:
пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 гривні; переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9444 гривні; сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.
жильё в Бахмуте/Мариуполе считается? а автомобиль жигули 1980гв
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 11:14, всього редагувалось 4 разів.
whois2010 написав:І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.
а тепер порівняйте зі словами Зеленського, який фактично обіцяє/планує наступний контрнаступ чи навіть перемогу, за результатами цього пакету
whois2010 написав:І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.
а тепер порівняйте зі словами Зеленського, який фактично обіцяє/планує наступний контрнаступ чи навіть перемогу, за результатами цього пакету
whois2010 написав:І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.
а тепер порівняйте зі словами Зеленського, який фактично обіцяє/планує наступний контрнаступ чи навіть перемогу, за результатами цього пакету
Справедливості раді, Зеленський в останьому спічі казав тільки про перемогу. А читаючи олдскульних патріотів гілки я зрозумів що навіть гарантований, паритетний РПВ по ЛБЗ, то вже перемога, бо путін вимагає 5 областей в адмінкордонах + Кривий Ріг + рос.мову пршою державною та ще й розброєєння. Так що навіть заморозка по існуючій ЛБЗ + збереження існуюючого рівня озброєєння вже є Перемогою.
Bobua написав:вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?)
думаю це наслідок війни. люди вважають простіше вбити при виникненні проблеми чим вирішувати її цивільним шляхом. і не здивуюсь якщо виявиться що вони просто сзчшники. якщо це дійсно так то це прямий наслідок того що депутати прибрали норму демобілізації. не всі можуть бути згодні служити або до інвалідності або до гробової доски.
whois2010 написав:І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.
а тепер порівняйте зі словами Зеленського, який фактично обіцяє/планує наступний контрнаступ чи навіть перемогу, за результатами цього пакету
Ну не може пан зеленський після гасл "до кордонів 91!" з'явитися на екрані телемарафону і сказати, "нам би лише протриматися...", не по-пацанськи це буде. Взагалі, потрібно будь-яким чином виробляти свою зброю і відмовлятися від позиції жебраків. Вже можна було б за два роки придбати/взяти в оренду гектарів 100 землі в Болгарії/Турції/Польші/Румунії та побудувати виробництво ракет-снарядів
Вы сосредоточены на операционной деятельности чиновников, а не об институтах. Внутри чиновники могут пить кофе, отчитываться друг другу, целоваться по очереди на кресле. Суть например судебной системы - обслуживание граждан в спорах. Суть института законодательной ветки - утрированно сервис избирателей путём принятия законов.
Чиновники и президент это просто менеджеры, нанятые на службу налогоплательщиком
Чиновники и президент это просто менеджеры, нанятые на службу налогоплательщиком
То есть у тебя больше власти над ними, больше преимуществ , чем у учителя? Не «нанятые налогоплательщиками», а на бюджетные деньги. А у нас там например сейчас каждая вторая гривна заемная (либо гранты). Ты уедешь и отдавать не будешь. Так это тогда разве на твои деньги они?
Чиновники и президент это просто менеджеры, нанятые на службу налогоплательщиком
То есть у тебя больше власти над ними, больше преимуществ , чем у учителя? Не «нанятые налогоплательщиками», а на бюджетные деньги. А у нас там например сейчас каждая вторая гривна заемная (либо гранты). Ты уедешь и отдавать не будешь. Так это тогда разве на твои деньги они?
Не существует бюджетных денег. В природе. Это администрирование денег налогоплательщиков. Иди моих или американских налогоплательщиков. И если их налогоплательщики добазарятся на нашими через нанятых представителей в виде министров и президента, то значит спишут, да
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 22 кві, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.