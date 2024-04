На The Economist вийшла велика стаття “Two years of war have impoverished many Ukrainians” щодо реального стану внутрішніх біженців. Все те, про що кажу не один місяць.

До 1 березня близько 2,5 млн. вимушених переселенців отримували щомісячну виплату (77 доларів для тих, хто має дітей або інвалідність, і 51 долар для інших). Тепер кожен, хто вважається працездатним, не має права отримувати цю виплату, і очікується, що кількість одержувачів скоротиться до 1,5 млн.

Скасування допомоги нанесло шаленого удару. Після якого складно стати на ноги. В той час:

- не проведено жодної оптимізації витрат бюрократичної машини. Жодної реальної. Всі ці анонсовані зміни в КМУ лише збільшать за законом виплати чиновникам через низку законодавчих вимог.

- не проведено та не запроваджено релального механізму варіфікації виплат в окуповані території. Так, там теж наші люди, але поки виглядає, що задля утримання там наших людей будемо обрізати фінансування тут.

- не запущено для вирішення питання безробіття жодної реальної програми перенавчання та залучення людей на работу у ВПК.



Тут донескінченності можна продовжувати список, чого НЕ зроблено. Та жодної перспективи на зміни. Поки так. Поки самі. Волонтерами. Муніципалітетами. Міжнародними донорами. Без участі уряду. Чомусь, але факт.