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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:51
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Чиновники и президент это просто менеджеры, нанятые на службу налогоплательщиком
То есть у тебя больше власти над ними, больше преимуществ , чем у учителя?
Не «нанятые налогоплательщиками», а на бюджетные деньги. А у нас там например сейчас каждая вторая гривна заемная (либо гранты). Ты уедешь и отдавать не будешь. Так это тогда разве на твои деньги они?
Не существует бюджетных денег. В природе.
Это администрирование денег налогоплательщиков.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Деньги бюджетникам Украины раскидываются с вертолёта
Генератор денег находится в салоне и он изобретён самыми ръяными защитниками рубежей 1991года лопатами и АК47
В принципе Бен Бернанке делал в ковид почти тоже в штатах, сел на вертолёт и погнал мильярды скидывать страждущим
А вы занимаетесь стройками и ремонтами с технадзором потомушо ухылянт(по версии ръяных бюджетников)
Просто нет у вас того вертолёта шоб быть патриотом
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:51
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в Пон 22 кві, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:53
vitaliiangel написав:Бетон
вы ему не докажите, для него чиновник - царь и бог, аналог феодала, а обычные люди - 2й сорт, аналог крепостных. То за чей счёт существует "царь и бог" хотаб обсуждать не любит. Он привык подчиняться хозяину. Крамола что хозяин может быть наёмным менеджером рушит его парадигму социальных взаимосвязей по вертикали.
Нет, Виталик, просто ты со своими тремя копейками в бюджет ирпеня возомнил что кого-то содержишь))
Это кстати легко лечится.
Когда в окопе будешь ты, а долярчик с базара с 2-мя тыс грн. налога спросит с тебя «дэ пэрэмога?Я за шо плачУ»
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:58
hxbbgaf написав:Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
А посилання є? А то незрозуміло, яке відношення взагалі він має до якогось патріархату, і до Венеційської комісії
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