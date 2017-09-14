hxbbgaf написав:Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
А посилання є? А то незрозуміло, яке відношення взагалі він має до якогось патріархату, і до Венеційської комісії
hxbbgaf написав:Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
А посилання є? А то незрозуміло, яке відношення взагалі він має до якогось патріархату, і до Венеційської комісії
Потенційний річний обсяг виробництва українського військово-промислового комплексу становить $18-20 млрд, однак уряд може профінансувати лише третину через обмежені ресурси.[db/quote]
Аби тільки не економічне бронювання. хай бідні з диванів донатять на лопати, аби тільки заможні не змогли відкупатися САУ та ракетами
перед цим пост, що навіть кулебівських лопат нема
fox767676 написав:
Hotab написав:Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року. Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає? По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.
Хто сказав що пакет великий ? Нема ж ніякої конкретики що саме піде в Україну Добре якщо крім розходнків - снарядів, ракет, щось залишиться на нові пускові петріот. Лопати ще заробити треба. Вчора Прошинський К. розповідав що дефіцит лопат у саперів, для фортифікації під Бахмутом довелося з Дніпровського Епіцентра за власний кошт замовляти.
Поліцейські викрили керівників квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових гарнізонів Чернігівщини, які організували схему привласнення бюджетних коштів на закупівлі матеріальних цінностей для військових частин за завищеними цінами.
Внаслідок незаконних дій організованого злочинного угруповання сфера оброни зазнала мільйонних збитків.
Начальник паливної групи та начальник паливного складу разом зі спільником – приватним підприємцем – організували та реалізували злочинну схему на заготівлі твердого палива (дров).
Зловмисники підробили офіційні документи, зокрема товаро-транспортні накладні та видаткові накладні про поставку дров.
Фактично ж, дрова поставлені не були, а бюджетні кошти перераховувались на рахунки підприємця.
У результаті протизаконних дій безпідставна переплата коштів з бюджету за паливо перевищила 1 мільйон 628 тисяч гривень.
Також слідство встановило, що начальник цього квартирно-експлуатаційного відділу здійснив закупівлю дров за завищеними цінами.
Внаслідок незаконних дій посадовця втрати бюджету, спрямованого на оборону, перевищили 2 мільйони 640 тисяч гривень.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Весь народ. А не «налогоплательщик Бетон, а преподаватель муха уже нет» Выборные права к слову тоже у обоих равны. Суть в том, что в этом улье нужны все: и пчелы, и трутни, и самки. Система не работают без кого-то.
В человеческом обществе надо и люди обеспечивающие функции государства (бюджетники) и пополнятели бюджета, они же пользователи функциями государства. Одни без других никак не могут. И никто из них не выше другого.,
Бетон написав:в мне зараз два суда. мене визивають телефоном, повісткою під підпис, на пошту і в дію. і тільки після підпису рахується що я і відповідач - сповіщені. не дай боже відповідач не підпише, що отримав.
так що у нас судочиснтво зміниться тепер чи що??
Если почтовый оператор/курьерская служба вернет почтовое отправление с пометками відсутність адресата за вказаною адресою или відмова у отриманні, то суд будет считать это надлежащим уведомлением. Не пройдет как надлежащее уведомление пометка о возврате в связи с истечением срока хранения. Это моя точка зрения.