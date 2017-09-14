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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7821782278237824
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
А посилання є? А то незрозуміло, яке відношення взагалі він має до якогось патріархату, і до Венеційської комісії
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:01

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Я считаю, гетьманцов - коллаборант, открыто писал в Веницианскую комиссию с поддержкой ФСБшного "московского патриархата", который не хочет отпевать наших воинов и призывает нас убивать. Для таких надо создавать штрафбаты и гнать на фронт.
А посилання є? А то незрозуміло, яке відношення взагалі він має до якогось патріархату, і до Венеційської комісії


можливо це

https://apostrophe.ua/ua/article/societ ... sess/55263
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:06

  fox767676 написав:
Потенційний річний обсяг виробництва українського військово-промислового комплексу становить $18-20 млрд, однак уряд може профінансувати лише третину через обмежені ресурси.[db/quote]

Аби тільки не економічне бронювання.
хай бідні з диванів донатять на лопати, аби тільки заможні не змогли відкупатися САУ та ракетами

перед цим пост, що навіть кулебівських лопат нема
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Взагалі з цим великим пакетом зброї від США, та на додачу до зброї обіцяної Європами/канадами, виходить суттєва кількість. Якщо все виконають, то може бути рекорд по року.
Це по-перше повністю вибиває аргумент у махрових ухилянтів «з палками на Токмак? Ні.». Тепер не палками. Тепер що не вистачає?
По-друге розвіює ілюзії «пацифістів» (а по суті прихильників здатись терміново, бо нема зброї) що все, війні скоро кінець, ми здаємось.



Хто сказав що пакет великий ?
Нема ж ніякої конкретики що саме піде в Україну
Добре якщо крім розходнків - снарядів, ракет, щось залишиться на нові пускові петріот.
Лопати ще заробити треба.
Вчора Прошинський К. розповідав що дефіцит лопат у саперів, для фортифікації під Бахмутом довелося з Дніпровського Епіцентра за власний кошт замовляти.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:10

  flyman написав:
  fox767676 написав:
Потенційний річний обсяг виробництва українського військово-промислового комплексу становить $18-20 млрд, однак уряд може профінансувати лише третину через обмежені ресурси.[db/quote]

Аби тільки не економічне бронювання.
хай бідні з диванів донатять на лопати, аби тільки заможні не змогли відкупатися САУ та ракетами

перед цим пост, що навіть кулебівських лопат нема

Через волонтерство і самозабезпечння бійців поки що є
але без економічного бронювання і цього скоро не буде.
доведеться контрабандою з Китаю завозити погоджуючись на ідеологічні поступки
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:36

Поліцейські викрили керівників квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових гарнізонів Чернігівщини, які організували схему привласнення бюджетних коштів на закупівлі матеріальних цінностей для військових частин за завищеними цінами.

Внаслідок незаконних дій організованого злочинного угруповання сфера оброни зазнала мільйонних збитків.

Начальник паливної групи та начальник паливного складу разом зі спільником – приватним підприємцем – організували та реалізували злочинну схему на заготівлі твердого палива (дров).

Зловмисники підробили офіційні документи, зокрема товаро-транспортні накладні та видаткові накладні про поставку дров.

Фактично ж, дрова поставлені не були, а бюджетні кошти перераховувались на рахунки підприємця.

У результаті протизаконних дій безпідставна переплата коштів з бюджету за паливо перевищила 1 мільйон 628 тисяч гривень.

Також слідство встановило, що начальник цього квартирно-експлуатаційного відділу здійснив закупівлю дров за завищеними цінами.

Внаслідок незаконних дій посадовця втрати бюджету, спрямованого на оборону, перевищили 2 мільйони 640 тисяч гривень.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно а когда тро монако будут отправлять в тюрьму?
или это только для плебса а монако после войны будут королями жизни как и раньше?

Контужений морпіх отримав 5 років позбавлення волі за відмову форсувати Дніпро

https://inforesist.org/ua/kontuzhenij-morpih-otrimav-5-rokiv-pozbavlennya-voli-za-vidmovu-forsuvati-dnipro/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:34

  mephala написав:интересно а когда тро монако будут отправлять в тюрьму?
или это только для плебса а монако после войны будут королями жизни как и раньше?

Контужений морпіх отримав 5 років позбавлення волі за відмову форсувати Дніпро

https://inforesist.org/ua/kontuzhenij-morpih-otrimav-5-rokiv-pozbavlennya-voli-za-vidmovu-forsuvati-dnipro/

в нас тут повно патріотів готових виконати подібний наказ, але не можуть дійти до воєнкома
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:38

Бетон


Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування


Весь народ. А не «налогоплательщик Бетон, а преподаватель муха уже нет»
Выборные права к слову тоже у обоих равны.
Суть в том, что в этом улье нужны все: и пчелы, и трутни, и самки. Система не работают без кого-то.

В человеческом обществе надо и люди обеспечивающие функции государства (бюджетники) и пополнятели бюджета, они же пользователи функциями государства. Одни без других никак не могут. И никто из них не выше другого.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:14

  mephala написав:интересно а когда тро монако будут отправлять в тюрьму?
или это только для плебса а монако после войны будут королями жизни как и раньше?

Контужений морпіх отримав 5 років позбавлення волі за відмову форсувати Дніпро

https://inforesist.org/ua/kontuzhenij-morpih-otrimav-5-rokiv-pozbavlennya-voli-za-vidmovu-forsuvati-dnipro/

Було б добре почути коментар шановного Фріза про це. Не факт, що все насправді так, як пишуть ЗМІ.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:54

  Бетон написав:в мне зараз два суда.
мене визивають телефоном, повісткою під підпис, на пошту і в дію. і тільки після підпису рахується що я і відповідач - сповіщені. не дай боже відповідач не підпише, що отримав.

так що у нас судочиснтво зміниться тепер чи що??

Если почтовый оператор/курьерская служба вернет почтовое отправление с пометками відсутність адресата за вказаною адресою или відмова у отриманні, то суд будет считать это надлежащим уведомлением. Не пройдет как надлежащее уведомление пометка о возврате в связи с истечением срока хранения. Это моя точка зрения.
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