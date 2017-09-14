tumos написав:Я понятия не имею как Бигус-инфо получил информацию о сотрудниках СБУ. Это история о записи видеонаблюдения за сотрудниками организации ? Поделитесь способом добычи инфы.
Потратил час семнадцать. Бигус не озвучивал установочные данные на 40 сотрудников. Была инфа только по двум. Но и тут возникает вопрос. Объясните мне методологию как Бигус по фоткам Игоря и "рыжего" осуществил поиск в огромном массиве фотографий различных социальных сетей и вышел на их странички ? После чего установил их фамилиии.
Записи з камер стеження Бігус міг отримати без всілякого криміналу звернувшись, наприклад, до власника готелю. Одна приватна особа звернулася до іншої і запросила записи з камер на подвір'ї - хтось поцарапав авто. Ну, а те, що там в цей час проходили якісь особи (зненацька сбу-шники), ну то так співпало. Для ідентифікації є платні сервіси, куди завантажуєш фото (скріншот з відео) і сервіс виконує пошук по соцмережах: вконтактє, однокласники і т.і. Це теж не кримінал. Інфу лише по двом знайшли, можливо через те, що сбу-шники зазвичай непублічні особи і не світяться у соцмережах.
whois2010 написав:Записи з камер стеження Бігус міг отримати без всілякого криміналу звернувшись, наприклад, до власника готелю. Одна приватна особа звернулася до іншої і запросила записи з камер на подвір'ї - хтось поцарапав авто. Ну, а те, що там в цей час проходили якісь особи (зненацька сбу-шники), ну то так співпало.
Ну этот момент я и не озвучивал. )
whois2010 написав:Для ідентифікації є платні сервіси, куди завантажуєш фото (скріншот з відео) і сервіс виконує пошук по соцмережах: вконтактє, однаколасники і т.і. Це теж не кримінал. Інфу лише по двом знайшли, можливо через те, що сбу-шники зазвичай непублічні особи і не світяться у соцмережах.
Я констатировал факт, что в видео нет установочных данных на 40 человек. По сервисам поиска - кто-то искал по заведомо существующим лицам в соцсетях и какой результат ?
Ст. 37. Статуту ВС: *Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно.*
Морпіх доповів ротному чому не може виконати (*контузія, почувався погано, як у фізичному, так і в морально-психологічному стані.*) А свідки навіть в суді підтвердили, що дійсно *оскільки злякався та взагалі боїться води*.
Якщо і після цього ротний наполягав на виконанні наказу явно неготовим для цього дійства підлеглим, то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
tumos написав:Я констатировал факт, что в видео нет установочных данных на 40 человек. По сервисам поиска - кто-то искал по заведомо существующим лицам в соцсетях и какой результат ?
Є ресурси, які по відео дівчат аматорок-вебкамщиць, знаходять їхні аккаунти в соцмережах, прив'язують їх до анкет на ворк.уа, місцевих новинних сайтах, ще з якимось реєстрами, а швидше за все в зв'язці з мусорами, бо інакше деяку інформацію знайти у вільному доступі не можливо і викладають повну анкету: ПІБ, адреса, номер телефону, серія номер паспорту, сусіди (хз як вони їх знаходять), фото, відео і т.д. За видалення анкети просять грошенят. Але відштовхуються саме від пошуку облич у соцмережах. Наприклад
tumos написав:detroytred Как в морпехи попал боец, который боится воды ?
Ну теоретически, в системе нашей селекции в тцк мог и с жабрами попасть. Но в общем и целом отмазка «я не могу» выглядит не очень. Так можно и на «неси ящик» сказать «не могу». Или на «иди на тот опорник и займи позицию для боя» По сути словом «не могу» заменяя «не хочу». Возможно потому суд так и определил.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?) І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок... І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають. От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...
Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах. З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.
І дворічний стрес, без надії на кінець.
От і берсеркери...
Бобуа, а Ви дійсно бажаєте зрозуміти тих, хто думає інакше, ніж Ви?
Берсерки тощо є від природи... Без усяких причин. І кретинами вони вважають не себе, а інших, ніж вони -- Вас, мене і т.д.
Яким чином Ви намагаєтеся шукати зв'язок їх появи з антиТЦК, антиполіція істеріями або дворічним стресом?
Вони чудово знали на що йшли, що може бути. Але пішли. Зіграти і або получиться, або програти.
Кгм... Тут вся країна у таку гру грає. Відмовляючись від навіть рогляду варіанту РПВ (піти образно "корупційним" шляхом). І нічьо)) Берсерки...
tumos написав:detroytred Как в морпехи попал боец, который боится воды ?
Ну теоретически, в системе нашей селекции в тцк мог и с жабрами попасть. Но в общем и целом отмазка «я не могу» выглядит не очень. Так можно и на «неси ящик» сказать «не могу». Или на «иди на тот опорник и займи позицию для боя» По сути словом «не могу» заменяя «не хочу». Возможно потому суд так и определил.
По факту: контузія і навіть в суді *У свою чергу свідки – інші військовослужбовці роти морської піхоти* розповіли, що *оскільки злякався та взагалі боїться води*.
Яких ще вам даних треба, щоб побачити, що підлеглий НЕГОТОВИЙ до виконання ТАКОГО наказу?
Якщо ж так може будь-який..., то які тоді претензії до жукових? Тому що понад усе? (мабуть всоте питання ставлю)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
та шоб новым поставить. поклонники методов сталина/жукова даже на этой ветке есть.
война дронами это война мясом. такого соотношения цена/точность в истории войн ещё не было. Как обе стороны наладят их серийное производство до нескольких тысяч в день, тогда станет совсем весело. Читал статью, что запад спешно пересматривает свои доктрины войны, если дрон за 500уе уничтожает танк за 2 ляма, всех танков мира не хватит так воевать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.