RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7821782278237824>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:46

  whois2010 написав:Записи з камер стеження Бігус міг отримати без всілякого криміналу звернувшись, наприклад, до власника готелю. Одна приватна особа звернулася до іншої і запросила записи з камер на подвір'ї - хтось поцарапав авто. Ну, а те, що там в цей час проходили якісь особи (зненацька сбу-шники), ну то так співпало.

Ну этот момент я и не озвучивал. )
  whois2010 написав:Для ідентифікації є платні сервіси, куди завантажуєш фото (скріншот з відео) і сервіс виконує пошук по соцмережах: вконтактє, однаколасники і т.і. Це теж не кримінал. Інфу лише по двом знайшли, можливо через те, що сбу-шники зазвичай непублічні особи і не світяться у соцмережах.

Я констатировал факт, что в видео нет установочных данных на 40 человек. По сервисам поиска - кто-то искал по заведомо существующим лицам в соцсетях и какой результат ?
tumos
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:48

  mephala написав:интересно а когда тро монако будут отправлять в тюрьму?
или это только для плебса а монако после войны будут королями жизни как и раньше?

Контужений морпіх отримав 5 років позбавлення волі за відмову форсувати Дніпро

https://inforesist.org/ua/kontuzhenij-morpih-otrimav-5-rokiv-pozbavlennya-voli-za-vidmovu-forsuvati-dnipro/

Ст. 37. Статуту ВС:
*Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про це зобов’язаний доповісти вищезазначеним особам негайно.*

Морпіх доповів ротному чому не може виконати (*контузія, почувався погано, як у фізичному, так і в морально-психологічному стані.*)
А свідки навіть в суді підтвердили, що дійсно *оскільки злякався та взагалі боїться води*.

Якщо і після цього ротний наполягав на виконанні наказу явно неготовим для цього дійства підлеглим, то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
detroytred
 
Повідомлень: 28237
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:55

detroytred
Как в морпехи попал боец, который боится воды ?
tumos
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:59

  tumos написав:Я констатировал факт, что в видео нет установочных данных на 40 человек. По сервисам поиска - кто-то искал по заведомо существующим лицам в соцсетях и какой результат ?

Є ресурси, які по відео дівчат аматорок-вебкамщиць, знаходять їхні аккаунти в соцмережах, прив'язують їх до анкет на ворк.уа, місцевих новинних сайтах, ще з якимось реєстрами, а швидше за все в зв'язці з мусорами, бо інакше деяку інформацію знайти у вільному доступі не можливо і викладають повну анкету: ПІБ, адреса, номер телефону, серія номер паспорту, сусіди (хз як вони їх знаходять), фото, відео і т.д. За видалення анкети просять грошенят.
Але відштовхуються саме від пошуку облич у соцмережах.
Наприклад
whois2010
 
Повідомлень: 419
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:03

  tumos написав:detroytred
Как в морпехи попал боец, который боится воды ?

Ну теоретически, в системе нашей селекции в тцк мог и с жабрами попасть.
Но в общем и целом отмазка «я не могу» выглядит не очень. Так можно и на «неси ящик» сказать «не могу». Или на «иди на тот опорник и займи позицию для боя»
По сути словом «не могу» заменяя «не хочу». Возможно потому суд так и определил.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11991
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:04

Кріпацтво))

  tumos написав:detroytred
Как в морпехи попал боец, который боится воды ?

Так само, як попали на фронт всі ті, хто не служив строкову службу і ті, які ВЗАГАЛІ не тримали в руках зброю! :mrgreen:
Рабовласницький лад - він такий :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:06

  Bobua написав:От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?)
І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок...
І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають.
От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...

Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах.
З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.

І дворічний стрес, без надії на кінець.

От і берсеркери... :(

Бобуа, а Ви дійсно бажаєте зрозуміти тих, хто думає інакше, ніж Ви?

Берсерки тощо є від природи...
Без усяких причин.
І кретинами вони вважають не себе, а інших, ніж вони -- Вас, мене і т.д.

Яким чином Ви намагаєтеся шукати зв'язок їх появи з антиТЦК, антиполіція істеріями або дворічним стресом?

Вони чудово знали на що йшли, що може бути. Але пішли. Зіграти і або получиться, або програти.

Кгм... Тут вся країна у таку гру грає. Відмовляючись від навіть рогляду варіанту РПВ (піти образно "корупційним" шляхом).
І нічьо))
Берсерки...
detroytred
 
Повідомлень: 28237
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:13

  Hotab написав:
  tumos написав:detroytred
Как в морпехи попал боец, который боится воды ?

Ну теоретически, в системе нашей селекции в тцк мог и с жабрами попасть.
Но в общем и целом отмазка «я не могу» выглядит не очень. Так можно и на «неси ящик» сказать «не могу». Или на «иди на тот опорник и займи позицию для боя»
По сути словом «не могу» заменяя «не хочу». Возможно потому суд так и определил.

По факту: контузія і навіть в суді *У свою чергу свідки – інші військовослужбовці роти морської піхоти* розповіли, що *оскільки злякався та взагалі боїться води*.

Яких ще вам даних треба, щоб побачити, що підлеглий НЕГОТОВИЙ до виконання ТАКОГО наказу?

Якщо ж так може будь-який..., то які тоді претензії до жукових?
Тому що понад усе? (мабуть всоте питання ставлю)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28237
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:13

  detroytred написав:то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
та шоб новым поставить. поклонники методов сталина/жукова даже на этой ветке есть.

война дронами это война мясом. такого соотношения цена/точность в истории войн ещё не было. Как обе стороны наладят их серийное производство до нескольких тысяч в день, тогда станет совсем весело. Читал статью, что запад спешно пересматривает свои доктрины войны, если дрон за 500уе уничтожает танк за 2 ляма, всех танков мира не хватит так воевать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23109
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:25

  tumos написав:detroytred
Как в морпехи попал боец, который боится воды ?

як і фріз, наказом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34786
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7821782278237824>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 186986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 616721
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (956)
22.04.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.