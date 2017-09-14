Додано: Пон 22 кві, 2024 16:34

Hotab написав: Возможно потому суд так и определил. Возможно потому суд так и определил.

З судом все ясніше ясного:*Зокрема, ККС ВС підтримав висновок апеляційного суду, що:звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовця за невиконання ним наказу в умовах воєнного стану (наказу на вибуття в район бойових дій для захисту Батьківщини від збройної агресії ворога) не лише не сприятиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, а навпаки, створить у таких осіб впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів, а також відмову від захисту Батьківщини. Зазначене свідчить про підвищену суспільну небезпечність такого злочину, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим.*nakazu-v-umovakh-voiennoho-stanu-vysnovok-kks-vs/Тобто суд визначив-показав що понад усе.Але то окремий суд і по окремій справі.Я ж питаю визначення "що понад усе?" офіційно від вищих посадових осіб, а також від суспільства.Ну і хоча б на гілці можемо ми (навіть в отакій маленький групі - менш 100 осіб) прийти до одного знаменнику? Цікаво. І це отой корінь усього...Тобто що понад усе офіційно -- ясно.От тільки реалії -- це трошки інше.І в такі!!! часи випливає деяка аналогія з отим комунізмом: теоретично супер, а на практиці виходить гулаг.Комуняки теж заради виживання оте накоїли...Звісно, що кращого нема, але тоді і вагатися не треба.Визначитися: або по ринковому ("корупційному"), або примусом (як і за всю історію до демократії).Бо на прометеях та умовно лохах довго не виїхати.