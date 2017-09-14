detroytred написав:то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
та шоб новым поставить. поклонники методов сталина/жукова даже на этой ветке есть.
война дронами это война мясом. такого соотношения цена/точность в истории войн ещё не было. Как обе стороны наладят их серийное производство до нескольких тысяч в день, тогда станет совсем весело. Читал статью, что запад спешно пересматривает свои доктрины войны, если дрон за 500уе уничтожает танк за 2 ляма, всех танков мира не хватит так воевать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Возможно потому суд так и определил.
З судом все ясніше ясного:
*Зокрема, ККС ВС підтримав висновок апеляційного суду, що: звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовця за невиконання ним наказу в умовах воєнного стану (наказу на вибуття в район бойових дій для захисту Батьківщини від збройної агресії ворога) не лише не сприятиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, а навпаки, створить у таких осіб впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів, а також відмову від захисту Батьківщини. Зазначене свідчить про підвищену суспільну небезпечність такого злочину, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим.* https://pravo.ua/nevykonannia- nakazu-v-umovakh-voiennoho-stanu-vysnovok-kks-vs/
Тобто суд визначив-показав що понад усе. Але то окремий суд і по окремій справі. Я ж питаю визначення "що понад усе?" офіційно від вищих посадових осіб, а також від суспільства. Ну і хоча б на гілці можемо ми (навіть в отакій маленький групі - менш 100 осіб) прийти до одного знаменнику? Цікаво. І це отой корінь усього...
Тобто що понад усе офіційно -- ясно. От тільки реалії -- це трошки інше. І в такі!!! часи випливає деяка аналогія з отим комунізмом: теоретично супер, а на практиці виходить гулаг. Комуняки теж заради виживання оте накоїли...
Звісно, що кращого нема, але тоді і вагатися не треба. Визначитися: або по ринковому ("корупційному"), або примусом (як і за всю історію до демократії). Бо на прометеях та умовно лохах довго не виїхати.
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!» А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!» І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
detroytred написав:то .... чому тоді пам'ятники отим жуковим зносили?
та шоб новым поставить. поклонники методов сталина/жукова даже на этой ветке есть.
война дронами это война мясом. такого соотношения цена/точность в истории войн ещё не было. Как обе стороны наладят их серийное производство до нескольких тысяч в день, тогда станет совсем весело. Читал статью, что запад спешно пересматривает свои доктрины войны, если дрон за 500уе уничтожает танк за 2 ляма, всех танков мира не хватит так воевать.
Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?
Тобто, які нині вимоги ШІ до апаратної частини?
А якщо брит.лазер система буде успішно випробувана у нас, мініатюризована і встановлена на кожен танк, яка тоді користь від дронів?
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!» А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!» І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Це як в кіно, не хочеш служити то пиши рапорт на звільнення по власному бажанню
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!» А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!» І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!» А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!» І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Але Успіх вже до цього мав отримати листа від монакські та Ко змінники не можуть. Ти май це на увазі. Що паперами та ін. тобі будуть "полегшувати" службу. Що ГК спалить змінників (резерви) у контнаступі. Що в обіцяному постачанні зброї буде перерва. А про кардинальне збільшення постачання навіть мови вже не буде. Що про дембель ти, виявляється, повинен був Конституцію читати, ніж йти до війська. І т.д.
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!» А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!» І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Це як в кіно, не хочеш служити то пиши рапорт на звільнення по власному бажанню
Ну кіно про героїв вояків, які невтомні, не звільняються з війська, бажають до Перемоги. Таких кіно набагато більше.
Bobua написав:От ті два покидьки, що везли гранати (от для чого таке в тилу?), вбили поліцейського (чому? чому хоч би не пішли традиц.шляхом корупції?) І це ж не повні кретини. Зрештою, аби бути водієм авто треба ж пройти якесь навчання, тести, щось засвоїти... -- і для всього треба мозок... І всі вже давно знають, що на залізн.вокзалі треба пройти рамку, а авто зупиняють на блокпостах і речі переглядають. От як це все узгодити? Хоч якийсь, а мозок, знання, досвід -- і отакий сумний результат...
Чи може це таки наслідок анти-тцк і анти-поліц істерії в тилах. З якою чомусь себе асоціюють навіть солдати на фронті. Замість усіляко підтримувати людей, що шукають нам заміну.
І дворічний стрес, без надії на кінець.
От і берсеркери...
Бобуа, а Ви дійсно бажаєте зрозуміти тих, хто думає інакше, ніж Ви?
Берсерки тощо є від природи... Без усяких причин. І кретинами вони вважають не себе, а інших, ніж вони -- Вас, мене і т.д.
Яким чином Ви намагаєтеся шукати зв'язок їх появи з антиТЦК, антиполіція істеріями або дворічним стресом?
Вони чудово знали на що йшли, що може бути. Але пішли. Зіграти і або получиться, або програти.
Кгм... Тут вся країна у таку гру грає. Відмовляючись від навіть рогляду варіанту РПВ (піти образно "корупційним" шляхом). І нічьо)) Берсерки...
Вони все-таки хоч якось, а воювали за країну. Може не на нулі, треба дивитись їхні військові квитки, посади... -- але таки робили щось корисне.
І тут бац! -- поворот на 180°.
Якби то були бандити-рецидивісти -- чорт з ними. Але ж це були ніби-як протилежність...
Чи могло таке бути, напр., у 2022? І чи було? Якщо ж лише нині -- то чому? Протест? Проти всього тилу і поліції як його уособлення?