|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:08
vitaliiangel
А где Ка52? Виталя, если ты не понимаешь в вопросе, ты просто спрашивай.
Каждое из названных вооружений сделало свое дело. Но ситуация меняется динамично: что работало вчера, сегодня менее эффективно. Появилось новое. Но это не значит что вот то старое было без толку. Это не значит что не над нам новое, те же Ф16 или дальнобойные атакамс
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11991
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:11
🤯 Законопроєкт про демобілізацію та ротацію може з'явитися у 2025 році, – нардеп Демченко
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4466
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:11
detroytred написав:
Бо на прометеях та умовно лохах довго не виїхати.
деления на сорта это и есть условно на лохах.
когда одни работают в режиме мирного времени а другие калечатся/гибнут на фронте.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9161
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:14
vitaliiangel
Bobua написав:
А якщо брит.лазер система буде успішно випробувана у нас, мініатюризована і встановлена на кожен танк, яка тоді користь від дронів?
а если инопланетяне нам помогут? сколько было веры в супер оружие, джавелины, байрактары, хаймарсы, 777, нептуны. Где оно сейчас? там же где и кофе в Ялте. Для продолжительной войны обе стороны будут искать соотношение цена/эффективность. Потому что ни один ресурс не безлимитный.
Заявлена ціна пострілу там мізерна.
Танк може кататись по фронту і зачищати небо від чужих дронів.
Окупиться за один день.
А кататись буде ще роками...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2070
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:14
Bobua написав:
Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?
пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9161
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:15
unicdima написав: Hotab написав:detroytred
От тільки реалії -- це трошки інше
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!»
А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!»
І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Це як в кіно, не хочеш служити то пиши рапорт на звільнення по власному бажанню
це як мільйон броньовиків та мільйон закордонників - їх взагалі ніхто не турбує.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9161
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:15
Bobua написав:
І чи було?
Якщо ж лише нині -- то чому?
Було.
В усі часи.
Серед всл були отакі. Хоча і!!! робили корисне.
Якщо вважати, що правда, то самий яскравий приклад -- рота "Торнадо".
Це лише для прикладу. Яскравіше нікуди.
Бо може їх і оббрехали.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28240
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:16
Bobua написав: Hotab написав:detroytred
От тільки реалії -- це трошки інше
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!»
А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!»
І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Розстрільні команди набирати будуть?
і що вони підуть по кончазаспам та монакам? чи то тільки для плебсу знову?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9161
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:17
mephala написав: Bobua написав:
Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?
пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ
тю, робе дрони переіодично фотку (скрипт1), і проганяє її через програмку розпізнавання зображень (скрипт2), вона вивантажує текст що там розпізнала, якщо скрипт3 знаходить в тому списку розпізнаних об"єктів об"єкт танк, то далі діло скрипта 4 навести дрона на той об"єкт і вцілити
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 22 кві, 2024 17:18, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:18
Bobua написав:
Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?
Можливо, але його досить просто обманути, якщо покрасити танк "зеброю", або накину маскувальну сітку.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|26401
|
|
|1493
|186996
|
|
|6076
|616751
|
|