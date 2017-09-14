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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7822782378247825>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:19

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?

Можливо, але його досить просто обманути, якщо покрасити танк "зеброю", або накину маскувальну сітку.

тому треба вчити розпізнавати, фотографувати можна в кількох діапазонах: від УФ до ІЧ
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 кві, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:20

  Bobua написав:Танк може кататись по фронту і зачищати небо від чужих дронів.
пушкой по воробьям
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:20

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Танк може кататись по фронту і зачищати небо від чужих дронів.
пушкой по воробьям

РЕБом в небо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:20

  Bobua написав:
Вони все-таки хоч якось, а воювали за країну.
Може не на нулі, треба дивитись їхні військові квитки, посади... -- але таки робили щось корисне.

І тут бац! -- поворот на 180°.

Якби то були бандити-рецидивісти -- чорт з ними.
Але ж це були ніби-як протилежність... :(

Чи могло таке бути, напр., у 2022? І чи було?
Якщо ж лише нині -- то чому? Протест? Проти всього тилу і поліції як його уособлення?


я вже вам писав - чому ви не думаєте що така може бути реакція на виключення з закону дембеля?
що там казала речниця - служіть до кінця? Конституцію треба було читати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:21

  flyman написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?


пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ

тю, робе дрони переіодично фотку (скрипт1), і проганяє її через програмку розпізнавання зображень (скрипт2), вона вивантажує текст що там розпізнала, якщо скрипт3 знаходить в тому списку розпізнаних об"єктів об"єкт танк, то далі діло скрипта 4 навести дрона на той об"єкт і вцілити


Це будуть ті ж “програмки”, що нині нездатні знайти світлофори на картинці?
Чи якісь інші?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:25

  Bobua написав:
  flyman написав:
  mephala написав:
пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ

тю, робе дрони переіодично фотку (скрипт1), і проганяє її через програмку розпізнавання зображень (скрипт2), вона вивантажує текст що там розпізнала, якщо скрипт3 знаходить в тому списку розпізнаних об"єктів об"єкт танк, то далі діло скрипта 4 навести дрона на той об"єкт і вцілити


Це будуть ті ж “програмки”, що нині нездатні знайти світлофори на картинці?
Чи якісь інші?

146.6%
https://www.instructables.com/Image-Recognition-With-TensorFlow-on-Raspberry-Pi/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:27

  mephala написав:
  Bobua написав:Чи можливо у дрон за 500уо запхнути ШІ, який зможе сам переслідувати танк (з різних ракурсів), після того як зв`язок з людьми буде заглушений РЕБами?


пишуть що наші вроді вже таке застосовують. ще не до кінця техніка відточена але швидко рухаються в цьому напрямку щоб протидіяти РЕБ

Так, наші й не таке ВЖЕ використовують, але, на жаль, не можна озвучувати. Не знаю, на кого розраховано оте лайно про "на фронті лопат не вистачає", мабуть на таких розумників, як той, хто його сюди притягнув.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:28

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Танк може кататись по фронту і зачищати небо від чужих дронів.
пушкой по воробьям

Беремо переможний сценарій.
Тут принципове питання: чи зупиниться рфія, якщо інтенсивність втрат збільшиться?
Звісно з обох сторін. Нехай і пропорція на нашу користь.

Або інакше: чи не доведемо ми і Захід її (країну з диктатурою) до стану -- та вже нічого втрачати, тому воюємо далі.
Саме з цієї позиції діє Захід.
Але за наш рахунок...
Оце його потехеньку саме за наш рахунок...

Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захист танків від дронів є в обох сторін.
У коцабів навіть генератор зверху колхозять, бо потужному РЕБу треба багато енергії. Але його мало, і від арти все одно не допоможе. Коротше нема 100 відсоткових методів.

Беремо переможний сценарій.
Тут принципове питання: чи зупиниться рфія, якщо інтенсивність втрат збільшиться?


Іншого сценарію нема. Поки не доведемо (зброєю) що їм нас не перемогти, вони не відчепляться. Поки що вони вірять, що переможуть. Принаймні поки у нас нема методів проти КАБів, і суттєво послаблений захист міст від ракет.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:The Financial Times:
▪ Проте, доставка американської допомоги навряд чи кардинально змінить становище Києва на фронті, вважають українські чиновники, офіцери та військові аналітики.

▪Прихід зброї, особливо таких необхідних артилерійських снарядів та боєприпасів для систем ППО, «допоможе сповільнити просування Росії, але не зупинити її», сказав FT високопосадовець на умовах анонімності.

▪І українці не мають ілюзій щодо того, що ця американська допомога допоможе країні протриматися до кінця конфлікту. «Такий великий пакет допомоги може виявитися останнім цього року. Більше того, існує досить висока ймовірність, що всі наступні пакети допомоги Україні будуть набагато меншими за розміром», — каже український офіцер у відставці, який нині керує аналітичною групою Frontelligence Insight.

▪ «Допомога, надана США, дає нам і Європейському союзу час — близько одного року», — йдеться у висновку оцінки ситуації групи.
▪В американському законопроекті зазначено лише фінансування купівлі зброї, але не кількість кожної системи, яку поставить Вашингтон. «Успішні спільні операції з використанням винищувачів F-16 і ППО можуть значною мірою звести нанівець масову кампанію Росії з завдання ударів плануючими бомбами. Якщо Україна не почне масово використовувати подібні ключові системи, то істотного впливу на ситуацію на фронті не буде», — каже Пухов.

В тому то і справа, що надходження допомоги від США співпадає в часі з початком операційної готовності F-16, а то вже 2 аргументи вкупі із законодавством про посилення заходів військового обліку.
Зброя, яка надійде від США не лишає ніяких надій оркам на виграш у війні.
Всі росіяни призвани в "часткову мобілізацію" будуть вбиті або скалічені, нікого не демобілізують. Так само нікого не домобілізують з ордловців.
Скінчиться все в 2025 року фінансовим крахом росії через впавший нафтовидобуток - бо 2 роки просто нікому займатися новими родовищами такими як Восток-ойл - всіх забрали на фронт. Ситуація доповниться ще кризою на світових ринках продовольства, бо масовий експорт з росії, в тому числі вкраденого зерна припинеться.
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