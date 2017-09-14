|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:32
detroytred написав:
Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...
а світ торгує з РФ прямо і через посередників
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:35
flyman написав: detroytred написав:
Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...
а світ торгує з РФ прямо і через посередників
Щоб скоріше фінкриза в ній настала.
Матриця...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28240
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:38
Bobua написав:
Вони все-таки хоч якось, а воювали за країну.
Може не на нулі, треба дивитись їхні військові квитки, посади... -- але таки робили щось корисне.І тут бац! -- поворот на 180°.
Якби то були бандити-рецидивісти -- чорт з ними.
Але ж це були ніби-як протилежність...
Чи могло таке бути, напр., у 2022? І чи було?
Якщо ж лише нині -- то чому? Протест? Проти всього тилу і поліції як його уособлення?
А я ж казав, якщо на початках не встигали всіх нормально перевірити ВЛК, то за ДВА РОКИ могли ж це зробити???
А то роздали зброю усім, а психіатра хоч половина тої "маси людей" - пройшла???
За ДВА РОКИ - пройшла???
Натомість що зробили?
Правильно - ШЛІФАНУЛИ тим, що відкинули закон про демобілізацію!!!
Тобто далі немає ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!
Тож і зброю роздали "психічно-необстеженим" людям, і ще їм дулю наставили з термінами служби!!!
Результат, як то кажуть - не забарився!
Далі ще БУДЕ!!!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:40
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...
а світ торгує з РФ прямо і через посередників
Щоб скоріше фінкриза в ній настала.
Матриця...
по принципу:
посадимо ще більше гектарів картоплі, щоб колорадьский жук вдавився
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:48
Hotab написав:detroytred
От тільки реалії -- це трошки інше
Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!»
А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!»
І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?
Коли вже до деяких дійде що ніякої ЗМІНИ не буде. Цю казку співали щоб протягти мобілізацію. Кріпацька армія на 25 років як при царях. ,,Дапірімоги,,. А як станеш не годний до шанців в ,,інвалідну команду,, -роту охорони при ТЦК. Злобу виливати на мирних мешканців. Тому так й мало бажаючих бігти у тцк. Встрянеш, вже не вийти звідти. Хіба калікою без руки-ноги.
В мене двоє з ким робив вже загинули. Схема 11-12-13. В одинадцять -поощання в міському дворці культури, 12-відспівування попом, 13-закопали на Алеї Слави. Третій двічі поранений. Казав повезло що ноги по коліна не відрізали після уламків в ноги. З 10 осколків так і воює далі.
Востаннє редагувалось alex lem
в Пон 22 кві, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 17:57
Успіх Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00
Дюрі-бачі написав:Успіх
Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.
водять моркевкою по варгам Успіха
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34795
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:02
Дюрі-бачі написав:Успіх
Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.
Ну як в 2025 це як морква на пальці з мотузкою перед мордою віслюка. Щоб швидше біг куди треба і не впирався.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|26401
|
|
|1493
|186996
|
|
|6076
|616751
|
|