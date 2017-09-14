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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78237824782578267827 ... 7829>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:32

  detroytred написав:Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...

а світ торгує з РФ прямо і через посередників
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:35

  flyman написав:
  detroytred написав:Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...

а світ торгує з РФ прямо і через посередників

Щоб скоріше фінкриза в ній настала.

Матриця...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:38

За крок до перевороту думок©

  Bobua написав:Вони все-таки хоч якось, а воювали за країну.
Може не на нулі, треба дивитись їхні військові квитки, посади... -- але таки робили щось корисне.

І тут бац! -- поворот на 180°.

Якби то були бандити-рецидивісти -- чорт з ними.
Але ж це були ніби-як протилежність...

Чи могло таке бути, напр., у 2022? І чи було?
Якщо ж лише нині -- то чому? Протест? Проти всього тилу і поліції як його уособлення?

А я ж казав, якщо на початках не встигали всіх нормально перевірити ВЛК, то за ДВА РОКИ могли ж це зробити???
А то роздали зброю усім, а психіатра хоч половина тої "маси людей" - пройшла???
За ДВА РОКИ - пройшла???

Натомість що зробили?
Правильно - ШЛІФАНУЛИ тим, що відкинули закон про демобілізацію!!!
Тобто далі немає ЧІТКИХ ТЕРМІНІВ!

Тож і зброю роздали "психічно-необстеженим" людям, і ще їм дулю наставили з термінами служби!!!

Результат, як то кажуть - не забарився!
Далі ще БУДЕ!!!©
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:40

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Ми рятуємо світ.
І нам ніхто нічого не зобов'язаний.
Дива...

а світ торгує з РФ прямо і через посередників

Щоб скоріше фінкриза в ній настала.

Матриця...

по принципу:
посадимо ще більше гектарів картоплі, щоб колорадьский жук вдавився
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:48

  Hotab написав:detroytred

От тільки реалії -- це трошки інше


Ну на думку місцевої публіки, яка обвинувачує в прихильності до Сталіна, має бути отак: приходить в Ірпінь -бучано-гостлмельський ТЦК по повістці і каже «я не можу!»
А йому «нє, ну так так би і сказав! Ну значить успіх з бобом ще 5 років зможе!»
І листа Успіху: «пробач, твій змінник не зміг». Норм?

Коли вже до деяких дійде що ніякої ЗМІНИ не буде. Цю казку співали щоб протягти мобілізацію. Кріпацька армія на 25 років як при царях. ,,Дапірімоги,,. А як станеш не годний до шанців в ,,інвалідну команду,, -роту охорони при ТЦК. Злобу виливати на мирних мешканців. Тому так й мало бажаючих бігти у тцк. Встрянеш, вже не вийти звідти. Хіба калікою без руки-ноги. :cry: В мене двоє з ким робив вже загинули. Схема 11-12-13. В одинадцять -поощання в міському дворці культури, 12-відспівування попом, 13-закопали на Алеї Слави. Третій двічі поранений. Казав повезло що ноги по коліна не відрізали після уламків в ноги. З 10 осколків так і воює далі.
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 22 кві, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:52

  Xenon написав:
🤯 Законопроєкт про демобілізацію та ротацію може з'явитися у 2025 році, – нардеп Демченко

Але бавляться з вогнем🤦🏻
Просто обливають себе бензиною і чекають, коли ж то фронтовики піднесуть їм запаленого сірника?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:57

Успіх Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:Успіх Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.

водять моркевкою по варгам Успіха
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:02

  Дюрі-бачі написав:Успіх Бавились вони, коли виключили пункт про демобілізацію із 10449, а це так, показують світло в кінці тунелю для наївних Успіхів.

Ну як в 2025 це як морква на палці з мотузкою перед мордою віслюка. Щоб швидше біг куди треба і не впирався.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:13

  Успіх написав:
  Xenon написав:
🤯 Законопроєкт про демобілізацію та ротацію може з'явитися у 2025 році, – нардеп Демченко

Але бавляться з вогнем🤦🏻
Просто обливають себе бензиною і чекають, коли ж то фронтовики піднесуть їм запаленого сірника?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Долярчик, я ж тобі про це писав, я ж тобі пояснював, що дембеля не буде

Бо для цього багато чого тре зробити, чого не робилось і закон про дембель там на 10-у місці

Але, ти вкотре комусь повірив, що дембель буде, і не має від тебе спокою :)
pesikot
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  #<1 ... 78237824782578267827 ... 7829>
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