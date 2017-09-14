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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 782478257826782778287829>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия атаковала Харьков: на глазах людей упала телевизионная башня (видео)
Россия нанесла удар по городу Харьков: на глазах людей упала часть телевизионной башни. В городе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:20

Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха?
А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д.
Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде.
Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:28

харьков

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:30

  Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха?
А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д.
Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде.
Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!

кому не подобається як захищає Успіх, той може піти із замінити його та показити як це робити краще
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що, готується на концерт з Кобзоном?
«Не буде ні живим, ні мертвим». Діагноз лікарів не залишає Кадирову шансів на одужання — Новая газета. Европа
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:37

Думаю! Дію!...©)))

  pesikot написав:Але, ти вкотре комусь повірив, що дембель буде, і не має від тебе спокою
Якби повірив, то б не "крутонув барабан плану Б")))
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42

  Успіх написав:
  pesikot написав:Але, ти вкотре комусь повірив, що дембель буде, і не має від тебе спокою
Якби повірив, то б не "крутонув барабан плану Б")))

Якщо у тебе є план Б, то чого тебе має гребсти чи буде демобілізація чи ні ...

А тебе тема демобілізації дуже гребе ... то плану Б у тебе немає ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

є ще такі грані війни

«Коли ти став шпигуном США?». На окупованих територіях України РФ розгорнула війну і жорстокі тортури проти євангелістів — Time
Під час вторгнення Росії в Україну частина стратегічних зусиль Москви спрямована на придушення та репресії щодо усіх релігійних груп, окрім підконтрольного Кремлю Московського патріархату Російської православної церкви.

але незважаючи на це
Однак окремі законодавці та публічні діячі в Америці, серед яких Марджорі Тейлор Грін і Такер Карлсон, звинувачують українську владу у нібито атаках на релігійну свободу. Тоді як насправді Росія буквально вбиває і катує протестантів, а Україна лише шукає баланс між релігійною свободою та безпекою, обмежуючи діяльність проросійської церкви, нагадує Стівен Мур, колишній стратег Республіканської партії, який нині керує центром документування релігійних злочинів в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:50

alex lem

Коли вже до деяких дійде


Тоді, коли дійде до ванг, що вони не ванги.
Дембеля точно не буде, якщо не буде мобілізації. Він можливий, якщо вона буде проведена нормально.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:52

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха?
А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д.
Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде.
Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!

кому не подобається як захищає Успіх, той може піти із замінити його та показити як це робити краще

Так коли ти забереш ІА і підеш нарешті?
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