Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха? А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д. Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде. Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха? А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д. Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде. Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
кому не подобається як захищає Успіх, той може піти із замінити його та показити як це робити краще
Під час вторгнення Росії в Україну частина стратегічних зусиль Москви спрямована на придушення та репресії щодо усіх релігійних груп, окрім підконтрольного Кремлю Московського патріархату Російської православної церкви.
але незважаючи на це
Однак окремі законодавці та публічні діячі в Америці, серед яких Марджорі Тейлор Грін і Такер Карлсон, звинувачують українську владу у нібито атаках на релігійну свободу. Тоді як насправді Росія буквально вбиває і катує протестантів, а Україна лише шукає баланс між релігійною свободою та безпекою, обмежуючи діяльність проросійської церкви, нагадує Стівен Мур, колишній стратег Республіканської партії, який нині керує центром документування релігійних злочинів в Україні.
Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха? А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д. Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде. Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
кому не подобається як захищає Успіх, той може піти із замінити його та показити як це робити краще