Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха? А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д. Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде. Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха? А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д. Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде. Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Щиро дякую!👍👍👍
От який яскравий приклад )))
Долярчик, тебе за вушком почухали і ти ставишь вподобайки
І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
Хоча моє імхо --- до дупи ота впертість і т.д. отих дипломатів. Саме вояки отим своїм спротивом довели отим партнерам, що можна і треба постачати зброю-гроші Україні. Навіть якщо б наші дипломати у рот води набрали.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.