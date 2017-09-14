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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78257826782778287829>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:55

Ніхто не хоче мені показати, як треба воювати!©)))

  Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха?
А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д.
Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде.
Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Щиро дякую!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:у тебе є план Б, то чого тебе має гребсти чи буде демобілізація чи ні ...
Так від цього/чітких термінів і залежить УСПІХ мобілізації!!!

Як будуть чіткі терміни/контракти, то народ і сам трохи ломанеться в ТЦК!
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:01

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Интересно а сколько есть желающих, хоть на месяц заменить Успеха?
А то строчат по ветке много, а толку от писанины 0000КПД.. А оружие взять у 99% болезни, возраст, инвалидность, папы, мамы больные, многодетные и т.д.
Поэтому Успеху должны здесь ватники в ноги кланяться, что он этих ватников защищает при любой погоде.
Успех - МОЛОТОК и УВАЖУХА!!!
Щиро дякую!👍👍👍

От який яскравий приклад )))

Долярчик, тебе за вушком почухали і ти ставишь вподобайки

І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:05

  Успіх написав:
  pesikot написав:у тебе є план Б, то чого тебе має гребсти чи буде демобілізація чи ні ...
Так від цього/чітких термінів і залежить УСПІХ мобілізації!!!

Як будуть чіткі терміни/контракти, то народ і сам трохи ломанеться в ТЦК!

Так ти писав про свій власний план Б, бо демобілізації немає
А зараз пишешь зовсім інше

Немає у тебе ніякого плану Б, не тринди )))
Будешь служити
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:08

Все просто!©

  pesikot написав:питання у тебе не виникає
Питання я задаю, на яке добре сам знаю відповідь - просто хочу щоб відповідь сміливо озвучили/написали на форумі!
Ця ж відповідь проста!
Але!
Але її просто важко озвучити/написати на загал! ;)

От ти - можеш сміливо написати відповідь на загал?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:10

  pesikot написав:
  Успіх написав:Як будуть чіткі терміни/контракти, то народ і сам трохи ломанеться в ТЦК!

Так ти писав про свій власний план Б, бо демобілізації немає
А зараз пишешь зовсім інше
Немає у тебе ніякого плану Б, не тринди )))
Будешь служити

Як успішна львівська киця скаже, так і буде :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Немає у тебе ніякого плану Б
Якщо б не було, то я б з тобою так ввічливо б не розмовляв, а зразу посилав би тебе нах :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:14

По догляду за кицею ©))

  fler написав:Як успішна львівська киця скаже, так і буде
Як здоров'я твого чоловіка?
Не лежачий?
Можна поцікавитись, чому він цього року(2024) не ходив в ТЦК?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:15

  Успіх написав:
  pesikot написав:Немає у тебе ніякого плану Б
Якщо б не було, то я б з тобою так ввічливо б не розмовляв, а зразу посилав би тебе нах :lol: :mrgreen:

так і пошли його як я.
То біосміття.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:16

  Успіх написав:
  pesikot написав:Немає у тебе ніякого плану Б
Якщо б не було, то я б з тобою так ввічливо б не розмовляв, а зразу посилав би тебе нах :lol: :mrgreen:

З планом Б тоді треба поквапитися, бо навіть Дипломат не допускає плану Б.

Надихаюча стаття:
*Жорстко, без правил та без "плану Б": сім принципів української дипломатії воєнного часу*
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 5/7183772/

Хоча моє імхо --- до дупи ота впертість і т.д. отих дипломатів. Саме вояки отим своїм спротивом довели отим партнерам, що можна і треба постачати зброю-гроші Україні.
Навіть якщо б наші дипломати у рот води набрали.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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