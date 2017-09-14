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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7826782778287829>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:18

  Успіх написав:
  pesikot написав:Немає у тебе ніякого плану Б
Якщо б не було, то я б з тобою так ввічливо б не розмовляв, а зразу посилав би тебе нах :lol: :mrgreen:

Долярчик, ти і так мене посилаєшь нах ...
Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б, як би ти зі штанців не випригував і не хамив мені )))
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Будь Ласка , досить лаятись .
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:22

На жаль, ця справа швидко не робиться...

  detroytred написав:З планом Б тоді треба поквапитися, бо навіть Дипломат не допускає плану Б.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:24

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Немає у тебе ніякого плану Б
Якщо б не було, то я б з тобою так ввічливо б не розмовляв, а зразу посилав би тебе нах :lol: :mrgreen:

так і пошли його як я.
То біосміття.

Завали своє хлебало ...

Тут багато рашистськіх наративів, проти яких ти мовчишь,
наприклад - в армії рабство.
Мовчишь ? мовчишь

Хочуть втекти з позицій ?
Мовчишь ? мовчишь

Хочуть стріляти коліна цивільним
Ти мені це обіцяв
Підтримуєшь ? підтримуєшь

То це ти біосміття, звали з цього форума.
Не ганебь звання українського військового
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:25

Дві причини:
Про це пише CNN із посиланням на джерела з його оточення. За їхніми даними, нещодавно він заслухав доповідь директора Центрального розвідувального управління Вільямі Бернса, у якій повідомлялося про важку ситуацію на фронті в Україні та глобальні наслідки бездіяльності США.
"Брифінг залишив незабутнє враження, і Джонсон дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах", - розповіли близькі до політика люди.

Другою причиною стало те, що старший син спікера планує вступити до Військово-морської академії. "Говорячи прямо, я б краще послав кулі в Україну, ніж американських хлопчиків. Цієї осені мій син збирається вступити до Військово-морської академії. Для мене це випробування з бойовою стрільбою, як і для багатьох американських сімей. Це не гра, це не жарт", - говорив він журналістам.
https://www.unian.ua/world/pomoshch-ot- ... 12321.html
Доля західної демократії.
Життя американських хлопчиків.

І партнери не зобов'язані нам?!
По теорії Україні повинні силоміць оті гроші та зброю впихувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:25

  Успіх написав:
  fler написав:Як успішна львівська киця скаже, так і буде
Як здоров'я твого чоловіка?
Не лежачий?

Працює. Ти б краще за свою дружину переживав. Не дивує, що вона реально хвора, але 2+ роки не квапиться, щоб чоловіка з фронту забрати по догляду? Може киця доглянута та все інше влаштовує?
  Успіх написав:Можна поцікавитись, чому він цього року(2024) не ходив в ТЦК?

Молися, щоб він раптом до тебе не потрапив.)))
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:26

Чи є в тебе план, містер Фікс?©))

  pesikot написав:Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так коли ти забереш ІА і підеш нарешті?
Так у нас вроде ты Летун с опытом боевых действий. Или ты подметало у хвоста самолёта?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:30

Ласкаво просимо! ;)

  fler написав:Працює
В ЗСУ - більше платять! То нехай йде до нас!
  fler написав:Молися, щоб він раптом до тебе не потрапив.)))
Навпаки! Дуууууже буду радий його бачити в себе в... бліндажі!))

І все ж таки - чому він цього року не завітав до ТЦК?
От чесно?
Бо раптом скажуть - "пакуй рюкзак..."
Так?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:!:
Игорь Алексеевич
 
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