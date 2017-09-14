Долярчик, ти і так мене посилаєшь нах ...
Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б, як би ти зі штанців не випригував і не хамив мені )))
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:18
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Будь Ласка , досить лаятись .
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:22
На жаль, ця справа швидко не робиться...
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:24
Завали своє хлебало ...
Тут багато рашистськіх наративів, проти яких ти мовчишь,
наприклад - в армії рабство.
Мовчишь ? мовчишь
Хочуть втекти з позицій ?
Мовчишь ? мовчишь
Хочуть стріляти коліна цивільним
Ти мені це обіцяв
Підтримуєшь ? підтримуєшь
То це ти біосміття, звали з цього форума.
Не ганебь звання українського військового
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:25
Дві причини:
Про це пише CNN із посиланням на джерела з його оточення. За їхніми даними, нещодавно він заслухав доповідь директора Центрального розвідувального управління Вільямі Бернса, у якій повідомлялося про важку ситуацію на фронті в Україні та глобальні наслідки бездіяльності США.
"Брифінг залишив незабутнє враження, і Джонсон дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах", - розповіли близькі до політика люди.
Другою причиною стало те, що старший син спікера планує вступити до Військово-морської академії. "Говорячи прямо, я б краще послав кулі в Україну, ніж американських хлопчиків. Цієї осені мій син збирається вступити до Військово-морської академії. Для мене це випробування з бойовою стрільбою, як і для багатьох американських сімей. Це не гра, це не жарт", - говорив він журналістам.
Доля західної демократії.
Життя американських хлопчиків.
І партнери не зобов'язані нам?!
По теорії Україні повинні силоміць оті гроші та зброю впихувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:25
Працює. Ти б краще за свою дружину переживав. Не дивує, що вона реально хвора, але 2+ роки не квапиться, щоб чоловіка з фронту забрати по догляду? Може киця доглянута та все інше влаштовує?
Молися, щоб він раптом до тебе не потрапив.)))
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:26
Чи є в тебе план, містер Фікс?©))
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:30
Ласкаво просимо! ;)
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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