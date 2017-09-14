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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78277828782978307831 ... 7833>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:36

От є стаття про причини Джонсона -- це А.
Є захоплива стаття Кулеби -- це Б.

Якщо скласти А+Б --- то і вийде, що уся робота дипломатів Кулеби і повинна була полягати в тому, щоб Зе не прохав гроші та зброю, а самі партнери силоміць її пхали Україні.

Але Кулеба накнопав надихаючу промову. Про свої та Ко досягнення.

Матриця...
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
У него возникает такой вопрос. Но больше у него вопросов, которые на диване всех учат любить Родину, но ты 100 пудов любишь больше свою подушку. А то фарса по колено, а сам обычный дя..ел.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:40

  Игорь Алексеевич написав::!:

Та то є патрійот з екватору. Чим далі від України, тим щіріший патріот. Давали союзники гелікоптери різні. Якось давно, писав тута, то пан незахтів. :wink: :wink: У нігрів за десятку зелених цікавіше літать. Там здоров'я нормальне. Не заважає літати.
А то ще Микола в кущах з пзрк френдліфаєр утне.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:42

  Успіх написав:
  pesikot написав:Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...

1) - Віталіна
2) - flyman
3) - detroytred
4) - барабашов
5) - Бетон
6) - Игорь Алексеевич

Якщо я приду, то ти про серіал Аватар забудешь.
Не ти мене будешь гоняти, як молодого.
А ти будешь бігати від мене )))

А Василь-Рівне буде слідкувати і шукати нові методи лікування тебе, якщо що

Тому, мій список прийнятіший для тебе :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:50

ДШВ - диванно-штурмові війська)))

[quote :arrow: ? 8)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 кві, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:52

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...

1) - Віталіна
2) - flyman
3) - detroytred
4) - барабашов
5) - Бетон
6) - Игорь Алексеевич

Якщо я приду, то ти про серіал Аватар забудешь.
Не ти мене будешь гоняти, як молодого.
А ти будешь бігати від мене )))

А Василь-Рівне буде слідкувати і шукати нові методи лікування тебе, якщо що

Тому, мій список прийнятіший для тебе :)

Ну ти, як завжди)) Торомозиш.
Ключове слово -- на заміну.

То як ти Успіха ганяти зібрався?
Будемо замість нього з бліндажу кнопати.
А ті, хто не вірив йому, не розумів звідки час, та ін. наїзди робив --- самолічно)) перевірять на собі.
І Аватара передивляться на місці.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:54

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 кві, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:56

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
У него возникает такой вопрос. Но больше у него вопросов, которые на диване всех учат любить Родину, но ты 100 пудов любишь больше свою подушку. А то фарса по колено, а сам обычный дя..ел.
Так отож!
Як мені починають закидати різні претензії, а САМІ, крім як пукати на своєму дивані, навіть до ТЦК не можуть прийти, не те щоб на фронт!
То звичайно, що я їх і запитую/уточнюю - може вони вже на фронті і мені з окопів/бліндажів претензії кидають?
А ні, бачу що вони і далі з диванів "воюють" :mrgreen:

То як, плять так??? :shock:
Вони не уху їли? 8)

Долярчик, а ти написане розумієшь, взагалі ?

ІА сидить на дівані, пише з дівану, ІА ватнік

І до нього у тебе питань немає ?
Тебе чухають за вушком і у тебе до нього питаннь немає

А ти спитай його, про теж саме, що і мене :))
А я подивлюся :))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 кві, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 22 кві, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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