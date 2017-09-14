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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:36
От є стаття про причини Джонсона -- це А.
Є захоплива стаття Кулеби -- це Б.
Якщо скласти А+Б --- то і вийде, що уся робота дипломатів Кулеби і повинна була полягати в тому, щоб Зе не прохав гроші та зброю, а самі партнери силоміць її пхали Україні.
Але Кулеба накнопав надихаючу промову. Про свої та Ко досягнення.
Матриця...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:37
pesikot написав:
І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
У него возникает такой вопрос. Но больше у него вопросов, которые на диване всех учат любить Родину, но ты 100 пудов любишь больше свою подушку. А то фарса по колено, а сам обычный дя..ел.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:40
Игорь Алексеевич написав:
:!:
Та то є патрійот з екватору. Чим далі від України, тим щіріший патріот. Давали союзники гелікоптери різні. Якось давно, писав тута, то пан незахтів.
У нігрів за десятку зелених цікавіше літать. Там здоров'я нормальне. Не заважає літати.
А то ще Микола в кущах з пзрк френдліфаєр утне.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:42
Успіх написав: pesikot написав:
Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...
1) - Віталіна
2) - flyman
3) - detroytred
4) - барабашов
5) - Бетон
6) - Игорь Алексеевич
Якщо я приду, то ти про серіал Аватар забудешь.
Не ти мене будешь гоняти, як молодого.
А ти будешь бігати від мене )))
А Василь-Рівне буде слідкувати і шукати нові методи лікування тебе, якщо що
Тому, мій список прийнятіший для тебе
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:50
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Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:52
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...
1) - Віталіна
2) - flyman
3) - detroytred
4) - барабашов
5) - Бетон
6) - Игорь Алексеевич
Якщо я приду, то ти про серіал Аватар забудешь.
Не ти мене будешь гоняти, як молодого.
А ти будешь бігати від мене )))
А Василь-Рівне буде слідкувати і шукати нові методи лікування тебе, якщо що
Тому, мій список прийнятіший для тебе
Ну ти, як завжди)) Торомозиш.
Ключове слово -- на заміну.
То як ти Успіха ганяти зібрався?
Будемо замість нього з бліндажу кнопати.
А ті, хто не вірив йому, не розумів звідки час, та ін. наїзди робив --- самолічно)) перевірять на собі.
І Аватара передивляться на місці.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 22 кві, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:54
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Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 22 кві, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:56
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
І навіть питання у тебе не виникає: - а чого це Игорь Алексеевич не хоче мене замінити ?
У него возникает такой вопрос. Но больше у него вопросов, которые на диване всех учат любить Родину, но ты 100 пудов любишь больше свою подушку. А то фарса по колено, а сам обычный дя..ел.
Так отож!
Як мені починають закидати різні претензії, а САМІ, крім як пукати на своєму дивані, навіть до ТЦК не можуть прийти, не те щоб на фронт!
То звичайно, що я їх і запитую/уточнюю - може вони вже на фронті і мені з окопів/бліндажів претензії кидають?
А ні, бачу що вони і далі з диванів "воюють"
То як, плять так???
Вони не уху їли?
Долярчик, а ти написане розумієшь, взагалі ?
ІА сидить на дівані, пише з дівану, ІА ватнік
І до нього у тебе питань немає ?
Тебе чухають за вушком і у тебе до нього питаннь немає
А ти спитай його, про теж саме, що і мене
)
А я подивлюся
)
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:58
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:03
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 22 кві, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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