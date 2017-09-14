Every time mad-eyed blond blunderbuss Marjorie Taylor Greene opens her big, loud, expletive-fueled mouth, I feel like some of my brain cells spontaneously die.
Since she first appeared on the Washington scene after the 2016 election, “MTG” has proven herself to be a trash-talking, cerebrally challenged, shockingly shameless, attention-grabbing political Barbie for whom no conspiracy theory is ever bonkers enough to reject.
She claimed mass shootings like those at Sandy Hook Elementary School in Connecticut and Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, were “false flag” operations.
She suggested the 9/11 attacks were part of a government conspiracy and that no plane hit the Pentagon.
She said California wildfires might have been ignited by a space laser controlled by a Jewish cabal that included the Rothschild banking firm.
Она заявила, что массовые расстрелы, подобные тем, что произошли в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте и средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, были операциями «под ложным флагом».
Она предположила, что теракты 11 сентября были частью правительственного заговора и что ни один самолет не врезался в Пентагон.
Она сказала, что лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны космическим лазером, которым управляла еврейская клика, в которую входила банковская фирма Ротшильдов.
Она утверждала, что Билл и Хиллари Клинтон убили своих политических соперников, в том числе Джона Кеннеди-младшего, в авиакатастрофе.
detroytred написав:А вам, дивакам, невже важко просто хоча б підтримати вояка? ... Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.
Прості порівняння Перше - Застрелили поліцейського...хотіли прибарахлитись..колишні( 24 години перед вбивством) військовослужбовці ЗСУ Тобто якщо вони ГОТУВАЛИСЬ і КРАЛИ боєприпаси , але ще НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ - то їх потрібно чухати за вушком? А коли ВБИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬОГО при спробі дезертирувати - то вини вже вороги? Друге - халявщик шукач грошей в пірамідах , писарь з 8-класами , постійний завсідатай форуму, трьохразовий дезертир , брехло обзиваюче власну дружину повією, через два дні на третій пяне як чіп.... Цього чухати за вушком чи може бити по голові поки воно з снарядів детонатори не повитягувало з бажанням здриснути в молдову бо це його план Б ?
detroytred написав:Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.
А мені як класно зранку какава, вечером-балерини, на роботу - не хожу, останній раз випив 100 грам - роки два тому а розваг то...то гетьманцев нововедення підкине, то москалі по енергоструктурі лупануть( а в мене продуктів в морозилках) хоть задницею жри( жру в три рила) Далі продовжувати.
Тому Якщо якийсь пенсіонер розповідає про пломбір в совку - то він ворог якщо інший пенсіонер розповідає про секції спортивні в совку - він також ворог якщо дурень розповсюджує страшилки про ТЦК- його треба в буцегарню якщо военпенс підтримує порушника військової дисципліни - йому треба по голові настукати...бо ця його підтримка і перетворює напіввменячємого восьмикласника - в повністю невмєняємого.