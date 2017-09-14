Додано: Пон 22 кві, 2024 20:22

detroytred написав: А вам, дивакам, невже важко просто хоча б підтримати вояка? ...

Йому там несолодко. На відміну від наших диванів. А вам, дивакам, невже важко просто хоча б підтримати вояка? ...Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.

detroytred написав: Йому там несолодко. На відміну від наших диванів. Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.

Прості порівнянняПерше - Застрелили поліцейського...хотіли прибарахлитись..колишні( 24 години перед вбивством) військовослужбовці ЗСУТобто якщо вони ГОТУВАЛИСЬ і КРАЛИ боєприпаси , але ще НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ - то їх потрібно чухати за вушком?А коли ВБИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬОГО при спробі дезертирувати - то вини вже вороги?Друге - халявщик шукач грошей в пірамідах , писарь з 8-класами , постійний завсідатай форуму, трьохразовий дезертир , брехло обзиваюче власну дружину повією, через два дні на третій пяне як чіп....Цього чухати за вушком чи може бити по голові поки воно з снарядів детонатори не повитягувало з бажанням здриснути в молдову бо це його план Б ?А мені як класнозранку какава, вечером-балерини,на роботу - не хожу,останній раз випив 100 грам - роки два томуа розваг то...то гетьманцев нововедення підкине, то москалі по енергоструктурі лупануть( а в мене продуктів в морозилках) хоть задницею жри( жру в три рила)Далі продовжувати.ТомуЯкщо якийсь пенсіонер розповідає про пломбір в совку - то він ворогякщо інший пенсіонер розповідає про секції спортивні в совку - він також ворогякщо дурень розповсюджує страшилки про ТЦК- його треба в буцегарнюякщо военпенс підтримує порушника військової дисципліни - йому треба по голові настукати...бо ця його підтримка і перетворює напіввменячємого восьмикласника - в повністю невмєняємого.