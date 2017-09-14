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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 782878297830783178327833>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

‘Moscow Marjorie’ Taylor Greene is Putin’s useful idiot and the real betrayer of America
Это в колонке "Мнение", но всё же ...
Every time mad-eyed blond blunderbuss Marjorie Taylor Greene opens her big, loud, expletive-fueled mouth, I feel like some of my brain cells spontaneously die.

Since she first appeared on the Washington scene after the 2016 election, “MTG” has proven herself to be a trash-talking, cerebrally challenged, shockingly shameless, attention-grabbing political Barbie for whom no conspiracy theory is ever bonkers enough to reject.

She claimed mass shootings like those at Sandy Hook Elementary School in Connecticut and Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, were “false flag” operations.

She suggested the 9/11 attacks were part of a government conspiracy and that no plane hit the Pentagon.

She said California wildfires might have been ignited by a space laser controlled by a Jewish cabal that included the Rothschild banking firm.


Перевод
«Московская Марджори» Тейлор Грин — полезный идиот Путина и настоящий предатель Америки
Она заявила, что массовые расстрелы, подобные тем, что произошли в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте и средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, были операциями «под ложным флагом».

Она предположила, что теракты 11 сентября были частью правительственного заговора и что ни один самолет не врезался в Пентагон.

Она сказала, что лесные пожары в Калифорнии могли быть вызваны космическим лазером, которым управляла еврейская клика, в которую входила банковская фирма Ротшильдов.

Она утверждала, что Билл и Хиллари Клинтон убили своих политических соперников, в том числе Джона Кеннеди-младшего, в авиакатастрофе.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:05

  pesikot написав:

А ти спитай його, про теж саме, що і мене :))
А я подивлюся :))

Успіх - розумний чоловік.
Не гірше тебе все розуміє і бачить.
І на форумі чекає не реальної заміни, а спочатку хоча б підтримки.

Далі.
Будуть всі його підтримувати (в тебе це звучить - чухати за вушком), то от тоді, якщо йому і підтримки стане замало, то от тоді буде до ВСІХ висувати інші вимоги.

А вам, дивакам, невже важко просто хоча б підтримати вояка? ...
Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.

Ти ж подивись, коли Успіх став мінятися? Коли ви почали "борзіти", скажімо так, м'яко кажучи.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Так коли ти забереш ІА і підеш нарешті?
Так у нас вроде ты Летун с опытом боевых действий. Или ты подметало у хвоста самолёта?

Подметало у хвоста.
А успиху в окоп надо штурмовик ИА. У него нет самолета там. Так шо там? Шо мешает?
Рубашка короткая, или член длинный?


Успіх став мінятися? Коли ви почали "борзіти"


Це як?
Хто і чому його почав «борзіти»?
Чому Фріза ніхто не ображав?
Ну і багато ще кого
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:08

Успіх

При всій моїй повазі до солдата , Дуже Прошу -ЗАКІНЧУЙТЕ .
Такий тяжкий день був ,прийшов почитати , одні ........ патріотичні заклики ....
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:09

  Успіх написав:
  pesikot написав:до нього у тебе питань немає ?
Він мені не закидає притензій:
- не так воюєш
- як так воюєш, що до кордонів 91го не дійшов?
- чого скиглиш, всього лиш ДВА РОКИ+ воюєш?
- аватар
- нема з тебе толку на фронті
І т.д.
І т.п.

І вони щось Вам закидають про освіту, коли самі елементарні речі не взмозі зрозуміти.
Навіть після неодноразових пояснень.

Капець...
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:13

  Hotab написав:Це як?
Хто і чому його почав «борзіти»?
Чому Фріза ніхто не ображав?
Ну і багато ще кого

Чому?
Да я бачу купу моментів, по яких до Фрііза можна було доколупатися так само, як і до Успіха.
Навіть на порядок сильніших моментів.
На порядок.... Да більше, ніж на порядок...

Чому?
Так це у вас і Ко треба питати.
Навіщо мої здогадки? Вони будуть лише здогадками.
______
Як? - пинати його більше і більше, а поваги менше і менше. Отак.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 кві, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:15

  Hotab написав:Рубашка короткая, или член длинный?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:22

  detroytred написав:А вам, дивакам, невже важко просто хоча б підтримати вояка? ...
Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.

Прості порівняння
Перше - Застрелили поліцейського...хотіли прибарахлитись..колишні( 24 години перед вбивством) військовослужбовці ЗСУ
Тобто якщо вони ГОТУВАЛИСЬ і КРАЛИ боєприпаси , але ще НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ - то їх потрібно чухати за вушком?
А коли ВБИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬОГО при спробі дезертирувати - то вини вже вороги?
Друге - халявщик шукач грошей в пірамідах , писарь з 8-класами , постійний завсідатай форуму, трьохразовий дезертир , брехло обзиваюче власну дружину повією, через два дні на третій пяне як чіп....
Цього чухати за вушком чи може бити по голові поки воно з снарядів детонатори не повитягувало з бажанням здриснути в молдову бо це його план Б ?
  detroytred написав:Йому там несолодко. На відміну від наших диванів.
А мені як класно
зранку какава, вечером-балерини,
на роботу - не хожу,
останній раз випив 100 грам - роки два тому
а розваг то...то гетьманцев нововедення підкине, то москалі по енергоструктурі лупануть( а в мене продуктів в морозилках) хоть задницею жри( жру в три рила)
Далі продовжувати.

Тому
Якщо якийсь пенсіонер розповідає про пломбір в совку - то він ворог
якщо інший пенсіонер розповідає про секції спортивні в совку - він також ворог
якщо дурень розповсюджує страшилки про ТЦК- його треба в буцегарню
якщо военпенс підтримує порушника військової дисципліни - йому треба по голові настукати...бо ця його підтримка і перетворює напіввменячємого восьмикласника - в повністю невмєняємого.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да я бачу купу моментів, по яких до Фрііза можна було доколупатися так само, як і до Успіха.
Ти і кіосакі читав- і що
По суті, без єралашиків
ЧОГО ДО ФРІЗА не доколупуються...
А з долярчика-знущаються?

Хто в цьому винуватий?
форум?
чи поведінка кожного?
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:28

  detroytred написав:Якщо скласти А+Б --- то і вийде, що уся робота дипломатів Кулеби і повинна була полягати в тому, щоб Зе не прохав гроші та зброю, а самі партнери силоміць її пхали Україні.
А - не допрацював
Б - не допрацював..
а зброю дають
Виходить
є пункт В , який вплинув на рішення продовжити підтримку
Так от це В - це стійкість ЗСУ і єдність ТИЛУ..

Але і в тилу є корисні ідіоти
І в ЗСУ дурнів вистарчає.
Єдине що нам допомагає - то корисних ідіотів що в ЗСУ що в тилу - меншість.
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