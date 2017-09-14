В лавах заград загону
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:29
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:31
От бачите, що Будівельник накнопав...
До речі, навіть не почну по полицях оту маячню розбирати.
Бо тактика зграх шакалів вже три рази дала результат. Вони по черзі кнопають, я кожного уныло розкладаю, макаю. Вони зливаються, мовчать на питання, генерять нове.
Як ітог -- я в бані за флуд.
А ті, кому я відповідав, ні.
А генерити оту маячню з брехнею вони можуть нескінченно.
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:32
budivelnik ще пару місяців назад Хвахівці з Укренерго в тельавізору чесали як гарно перезимували і перспективи як електрику за кордон продавати. Зараз вже говорящі голови в марафоні кажуть що не треба українцям заморозку закладати на зиму. В мене також дві по двісті літрів скрині. З м'ясним та ягодами, фруктами. Треба сідать та їсти.
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:34
Підрило
Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Ти ж напевно коли це писало ( пів року тому)було в черговий раз кончене і пяне того й сам не памятаєш яким підарком ти виглядав.
ПС
модератори я закінчив
Правда зауваження
Вам відомо що таке причина і що таке наслідок?
Так от
дурень пів року бажаючи виглядати опущеним - написав що його дружина курва
я йому це нагадав
воно почало матюкатись в мою сторону
я відповів
То ДЕ ПРИЧИНА срачу
а ДЕ НАСЛІДОК срачу?
Не заберете причину - форум буде в лайні ПОСТІЙНО.
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:37
Я вже згоден, щоб тільки тебе від бухла відтягнути
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:39
А що розбирати -якщо все по поличкам.
Є ситуація що два бувших військовослужбовці ЗСУ - розстріляли поліцейського?
Є
Звільнили їх з ЗСУ за 24 години до розстрілу( даю 90% що заднім числом) - звільнили
Виявилось що вони крали гранати і збирались втікати - виявилось.
Ці двоє ГЕРОЇ? - чи ПОКИДЬКИ?
Так само і з долярчиком
може бути ГЕРОЄМ
але якщо буде себе так вести як зараз на форумі - то є ПОКИДЬКОМ
і від судового рішення що він покидьок - його стримує тільки той тиск який тут отримує
будете його чухати за вушком - дуже швидко пожалієте
Хочете перевірити
Напішіть йому щось таке що він чути не хоче, бобачимо як він і ви зреагуєте.
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:43
Будівельник
Ну нехай СТМ така ...., що мого *іронія* їй не вистачило, і вона з вумним виглядом - то був сарказм (вища ступінь іронії))
Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха? І докоряти --- ну ти прикалуєшся?
Так тупив тільки Василь...
А! Ще й песікіт цей прийом полюбляє.
Ти-то таким до цього часу не балувався.
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Де там про повію пише???
Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!
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