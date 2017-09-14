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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78297830783178327833>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:29

  Успіх написав:
  pesikot написав:Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...

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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:обзиваюче власну дружину повією,
Ти дол бо йоб!
Пруф в студію, балабол!

Не суди по своїй дружині, якщо вона в тебе така!
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:31

От бачите, що Будівельник накнопав...

До речі, навіть не почну по полицях оту маячню розбирати.
Бо тактика зграх шакалів вже три рази дала результат. Вони по черзі кнопають, я кожного уныло розкладаю, макаю. Вони зливаються, мовчать на питання, генерять нове.
Як ітог -- я в бані за флуд.
А ті, кому я відповідав, ні.

А генерити оту маячню з брехнею вони можуть нескінченно.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:32

budivelnik ще пару місяців назад Хвахівці з Укренерго в тельавізору чесали як гарно перезимували і перспективи як електрику за кордон продавати. Зараз вже говорящі голови в марафоні кажуть що не треба українцям заморозку закладати на зиму. В мене також дві по двісті літрів скрині. :D З м'ясним та ягодами, фруктами. Треба сідать та їсти. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:жру в три рила
Хоч пережовуй!))

То чому такий пІзднесмен - цього року не завітав в ТЦК і своїх синів з собою не взяв? :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:34

  Успіх написав:
  budivelnik написав:обзиваюче власну дружину повією,
Ти дол бо йоб!
Пруф в студію, балабол!
Не суди по своїй дружині, якщо вона в тебе така!
Підрило
Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..

Ти ж напевно коли це писало ( пів року тому)було в черговий раз кончене і пяне того й сам не памятаєш яким підарком ти виглядав.

ПС
модератори я закінчив
Правда зауваження
Вам відомо що таке причина і що таке наслідок?
Так от
дурень пів року бажаючи виглядати опущеним - написав що його дружина курва
я йому це нагадав
воно почало матюкатись в мою сторону
я відповів

То ДЕ ПРИЧИНА срачу
а ДЕ НАСЛІДОК срачу?

Не заберете причину - форум буде в лайні ПОСТІЙНО.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:37

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Тому я кажу тобі - немає у тебе плану Б,
Поживемо - побачимо!
А крім плану Б - є ще багато планів:
В - прийде на заміну мені Песікіт
Г - Будівельник, або його сини
Д - Василь-Рівне
Е - Чоловік Флер
Є - Хотаб
...

В лавах заград загону

Я вже згоден, щоб тільки тебе від бухла відтягнути :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:39

  detroytred написав:До речі, навіть не почну по полицях оту маячню розбирати.
А що розбирати -якщо все по поличкам.
Є ситуація що два бувших військовослужбовці ЗСУ - розстріляли поліцейського?
Є
Звільнили їх з ЗСУ за 24 години до розстрілу( даю 90% що заднім числом) - звільнили
Виявилось що вони крали гранати і збирались втікати - виявилось.
Ці двоє ГЕРОЇ? - чи ПОКИДЬКИ?

Так само і з долярчиком
може бути ГЕРОЄМ
але якщо буде себе так вести як зараз на форумі - то є ПОКИДЬКОМ
і від судового рішення що він покидьок - його стримує тільки той тиск який тут отримує
будете його чухати за вушком - дуже швидко пожалієте
Хочете перевірити
Напішіть йому щось таке що він чути не хоче, бобачимо як він і ви зреагуєте.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:43

Будівельник
Ну нехай СТМ така ...., що мого *іронія* їй не вистачило, і вона з вумним виглядом - то був сарказм (вища ступінь іронії))

Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха? І докоряти --- ну ти прикалуєшся?

Так тупив тільки Василь...
А! Ще й песікіт цей прийом полюбляє.
Ти-то таким до цього часу не балувався.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...

Де там про повію пише???

Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!
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