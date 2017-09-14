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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:50
detroytred
Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха?
Ну я особисто зрозумів. Але ж це форум на війна, і тут всі, включно з долярчиком, слів не підбирають. То чому його «шутєйка» про свою дружину не може бути використана про нього.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:51
Успіх
Да в нього і Ко майже все будується на брехні.
І не паряться...
Як два пальці об асфальт, генерять.
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detroytred
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:54
Успіх написав: budivelnik написав:
Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Де там про повію пише???
Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!
Отже не повністю був пяний - памятаєш що писав
Так я тобі нагадаю на яке повідомлення ти написав це своє одне речення
Так от в ньому обговорювалось які жінки погані і як оббирають своїх чоловіків які у війську і втікають з хахарями...
І от під ним - ти своє речення правда в трошки іншій ітерпритації написавДружина взяла ВСІ МОЇ гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Так було?
Чи й далі дебіла вмикати будеш?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 22 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:54
Hotab написав:detroytred
Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха?
Ну я особисто зрозумів. Але ж це форум на війна, і тут всі, включно з долярчиком, слів не підбирають. То чому його «шутєйка» про свою дружину не може бути використана про нього.
Так нюанс -- у вас-то видно, що ви зрозуміли і банально тролите, а оті хлопаки реально шпарять.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:58
detroytred написав:
ви зрозуміли і банально тролите
1 А десь видно
коли ти зрозумів а коли банально тролиш про конвеєр чи кіосакі?
2 А де видно що ти засуджуєш позицію долярчика коли він ДУМАЄ що тролить?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:59
budivelnik написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Де там про повію пише???
Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!
Отже не повністю був пяний - памятаєш що писав
Так я тобі нагадаю на яке повідомлення ти написав це своє одне речення
Так от в ньому обговорювалось які жінки погані і як оббирають своїх чоловіків які у війську і втікають з хахарями...
І от під ним - ти своє речення правда в трошки іншій ітерпритації написавДружина взяла ВСІ МОЇ гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Так було?
Чи й далі дебіла вмикати будеш?
Да хто вмикає?
Ти підставою взяв формальність, Успіх макнув тебе тією формальністю.
Ти тепер хочеш по смислу, так по смислу і є -- жарт.
Капець... Просто капець...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:00
budivelnik написав: detroytred написав:
ви зрозуміли і банально тролите
1 А десь видно
коли ти зрозумів а коли банально тролиш про конвеєр чи кіосакі?
2 А де видно що ти засуджуєш позицію долярчика коли він ДУМАЄ що тролить?
Видно.
Де в дискусії, як і для чого застосовуєш.
Уявляєш, видно.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:01
budivelnik написав:
Так було?
Пруф в студію!
А по-друге - якщо просто так я б написав цей жарт, то мало хто б на нього повівся
І тільки такі длпо йопи як ти, не розуміють жартів, не цінять гумор!
Але ти не втікай від простого питання - чому цього року ти з своїми синами не дійшов до ТЦК?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:03
Марія Певчих з ФБК випустила фільм "Предатели" (80-85% інформації вже роками в інтернеті, але декілька невідомих фактів
дехто роками тут намагався відбілити репутацію комуністів і совка взагалі, здається він
немає уяви як роками жили партійні бонзи (починаючи з секретаря місткому маленького міста десь за Уралом і до секретарів цк)
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:08
Хотаб, если он летун, то должен не на форуме балады про солдата писать, а воевать на своём ковре. Мне в ТЦК уже можно по возрасту не ходить. А Хотаб пенс в 40 лет, то может и в окопе ещё посидеть, для этого его и учили. Не хер ему и его другану pesikot целыми днями мурку плясать на форуме.
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