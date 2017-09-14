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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7830783178327833>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:50

detroytred
Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха?


Ну я особисто зрозумів. Але ж це форум на війна, і тут всі, включно з долярчиком, слів не підбирають. То чому його «шутєйка» про свою дружину не може бути використана про нього. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:51

Успіх
Да в нього і Ко майже все будується на брехні.
І не паряться...
Як два пальці об асфальт, генерять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:54

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Де там про повію пише???
Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!

Отже не повністю був пяний - памятаєш що писав
Так я тобі нагадаю на яке повідомлення ти написав це своє одне речення
Так от в ньому
обговорювалось які жінки погані і як оббирають своїх чоловіків які у війську і втікають з хахарями...
І от під ним - ти своє речення правда в трошки іншій ітерпритації написав
Дружина взяла ВСІ МОЇ гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Так було?
Чи й далі дебіла вмикати будеш?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 22 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:54

  Hotab написав:detroytred
Але не зрозуміти оте про дружину в Успіха?


Ну я особисто зрозумів. Але ж це форум на війна, і тут всі, включно з долярчиком, слів не підбирають. То чому його «шутєйка» про свою дружину не може бути використана про нього. :mrgreen:

Так нюанс -- у вас-то видно, що ви зрозуміли і банально тролите, а оті хлопаки реально шпарять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:58

  detroytred написав:ви зрозуміли і банально тролите
1 А десь видно
коли ти зрозумів а коли банально тролиш про конвеєр чи кіосакі?
2 А де видно що ти засуджуєш позицію долярчика коли він ДУМАЄ що тролить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:59

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Чи не ти корчив з себе покинутого і казав що в тебе дружина тебе кинула і з хахарем за кордон здриснула..
Я тільки написав ОДНЕ РЕЧЕННЯ і воно звучало так: Дружина взяла гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Де там про повію пише???
Дружина з дітьми їхали на екскурсію за кордон!
А те, що в тебе хвора уява і судиш посвоїй дружині - це твої проблеми!

Отже не повністю був пяний - памятаєш що писав
Так я тобі нагадаю на яке повідомлення ти написав це своє одне речення
Так от в ньому
обговорювалось які жінки погані і як оббирають своїх чоловіків які у війську і втікають з хахарями...
І от під ним - ти своє речення правда в трошки іншій ітерпритації написав
Дружина взяла ВСІ МОЇ гроші, дітей, позбирала речі і поїхала за кордон...
Так було?
Чи й далі дебіла вмикати будеш?

Да хто вмикає?

Ти підставою взяв формальність, Успіх макнув тебе тією формальністю.
Ти тепер хочеш по смислу, так по смислу і є -- жарт.

Капець... Просто капець...
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ви зрозуміли і банально тролите
1 А десь видно
коли ти зрозумів а коли банально тролиш про конвеєр чи кіосакі?
2 А де видно що ти засуджуєш позицію долярчика коли він ДУМАЄ що тролить?

Видно.
Де в дискусії, як і для чого застосовуєш.

Уявляєш, видно.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так було?
Пруф в студію!

А по-друге - якщо просто так я б написав цей жарт, то мало хто б на нього повівся ;)
І тільки такі длпо йопи як ти, не розуміють жартів, не цінять гумор!


Але ти не втікай від простого питання - чому цього року ти з своїми синами не дійшов до ТЦК? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:03

Марія Певчих з ФБК випустила фільм "Предатели" (80-85% інформації вже роками в інтернеті, але декілька невідомих фактів

дехто роками тут намагався відбілити репутацію комуністів і совка взагалі, здається він
немає уяви як роками жили партійні бонзи (починаючи з секретаря місткому маленького міста десь за Уралом і до секретарів цк)
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:08

Хотаб, если он летун, то должен не на форуме балады про солдата писать, а воевать на своём ковре. Мне в ТЦК уже можно по возрасту не ходить. А Хотаб пенс в 40 лет, то может и в окопе ещё посидеть, для этого его и учили. Не хер ему и его другану pesikot целыми днями мурку плясать на форуме.
Игорь Алексеевич
 
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